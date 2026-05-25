Renata Zarazúa se despide de Roland Garros 2026 en primera ronda

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    Renata Zarazúa se despide de Roland Garros 2026 en primera ronda
    Roland Garros marcó una nueva participación de Renata Zarazúa en un torneo de Grand Slam. FOTO: EFE
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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La mexicana fue eliminada en la primera ronda de Roland Garros luego de perder en dos sets ante la rusa Diana Shnaider

La participación de la mexicana Renata Zarazúa en Roland Garros terminó en la primera ronda luego de caer este lunes ante la rusa Diana Shnaider por parciales de 6-4 y 6-1, en un partido disputado sobre la arcilla de París que se resolvió en una hora y 25 minutos.

El encuentro comenzó con señales positivas para la mexicana. Zarazúa abrió el partido quedándose con el primer game y durante los primeros intercambios logró sostener el ritmo de su rival. Sin embargo, conforme avanzó el set, Shnaider empezó a imponer condiciones desde el fondo de la cancha con golpes profundos y mayor consistencia en los peloteos largos.

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La rusa encontró espacios para presionar con su servicio y poco a poco inclinó el juego a su favor. Aun así, la mexicana consiguió mantenerse cerca en el marcador y logró empatar el primer parcial 4-4, situación que generó expectativa de una posible reacción.

En la parte decisiva del set apareció nuevamente la diferencia en ritmo y contundencia. Shnaider ganó los dos últimos games y cerró el parcial 6-4, aprovechando errores no forzados de Zarazúa y mostrando mayor efectividad en los puntos importantes.

Para la segunda manga, el panorama cambió por completo. La jugadora rusa tomó el control desde el inicio y ya no permitió que la mexicana encontrara estabilidad en la cancha. Zarazúa tuvo dificultades para sostener sus turnos de saque y tampoco logró frenar la presión constante de su rival.

Shnaider mantuvo un alto porcentaje de efectividad con el servicio y dominó los intercambios desde la línea de base. La europea no cedió un solo game con su saque en el segundo set y terminó cerrando el encuentro con un claro 6-1 para avanzar a la siguiente ronda del torneo parisino.

La diferencia en el ranking también reflejaba el reto que enfrentaba la mexicana. Actualmente, Diana Shnaider ocupa el puesto 23 de la clasificación de la WTA, mientras que Renata Zarazúa se encuentra en el lugar 74 del circuito internacional.

Con este resultado, Zarazúa se despide de Roland Garros en la ronda inicial, aunque suma una nueva experiencia en uno de los torneos más importantes del calendario. La mexicana continúa consolidándose como una de las representantes habituales del tenis nacional en competencias de Grand Slam, en una temporada donde ha buscado mantenerse dentro de las mejores posiciones del ranking mundial.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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