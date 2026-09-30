Renata Zarazúa va contra Aryna Sabalenka: mexicana tendrá prueba de fuego en el China Open

Renata Zarazúa tendrá uno de los retos más exigentes de su temporada 2026. La mexicana avanzó a la Segunda Ronda del China Open y su siguiente rival será Aryna Sabalenka, número dos del mundo y segunda sembrada del WTA 1000 de Beijing. Zarazúa consiguió el boleto este miércoles, justo el día de su cumpleaños 29, al derrotar a la húngara Anna Bondár por 7-6(4) y 6-3. El triunfo tuvo un ingrediente especial: la capitalina estuvo 3-5 abajo en el primer set y salvó tres puntos para set antes de forzar el desempate, tomar ventaja y cerrar el encuentro en dos parciales.

El resultado también significó revancha inmediata para la mexicana. Apenas el 22 de septiembre, Bondár la había eliminado en la primera ronda de Seúl por 2-6, 6-3 y 6-1. Ahora, en Beijing, Zarazúa cambió la historia y se ganó el derecho de medirse con una de las figuras más dominantes del circuito. Sabalenka llegó al China Open como segunda cabeza de serie, solamente detrás de Elena Rybakina, nueva número uno del ranking WTA. Por su condición de sembrada, la bielorrusa recibió bye en la primera ronda y debutará directamente ante Zarazúa. Será además su primer torneo desde el US Open, donde perdió la final frente a Rybakina por 6-4, 5-7 y 6-2. La exnúmero uno aterrizó en Beijing con números de élite: en 2026 registra marca de 40-8 entre cuadros principales de Grand Slam y WTA 1000, además de títulos en Indian Wells y Miami. En el China Open ha alcanzado los cuartos de final en tres de sus cuatro participaciones anteriores.

Zarazúa ya sabe lo que significa enfrentar la potencia de Sabalenka. Ambas chocaron en enero de 2025, en la segunda ronda del WTA 500 de Brisbane, donde la bielorrusa se impuso 6-4 y 6-0. Así, el duelo de Beijing será el segundo enfrentamiento oficial entre ambas. Para la mexicana, actualmente alrededor del Top 100 mundial, el partido representa una oportunidad de impacto dentro de un WTA 1000 y de cerrar con fuerza una temporada irregular en los Grand Slams. Hasta el cierre de esta información, la organización todavía no ha confirmado la hora exacta del Zarazúa vs Sabalenka; el orden de juego de la segunda ronda será publicado conforme avance la primera fase del torneo. El escenario será la cancha dura del National Tennis Center.