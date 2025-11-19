Roger Federer ingresa al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Roger Federer, considerado uno de los referentes del tenis mundial, fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en su primer año de elegibilidad, anunció la institución el miércoles en Rhode Island.

Federer, el primer hombre en alcanzar 20 títulos de Grand Slam en individuales, recibió el respaldo suficiente en la categoría de jugadores para formar parte de la clase de 2026. En la votación participan medios de comunicación de tenis, historiadores, líderes de la industria, miembros del Salón y aficionados, y se requiere el apoyo del 75% del grupo para ser elegido. El Salón no revela los resultados individuales de la votación.

“Siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo establecido por aquellos que vinieron antes que yo”, declaró Federer. “Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es profundamente conmovedor”.