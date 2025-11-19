Roger Federer ingresa al Salón de la Fama del Tenis Internacional
La ceremonia se realizará en agosto de 2026 y también será reconocida la periodista y comentarista Mary Carillo en la categoría de contribuyentes
Roger Federer, considerado uno de los referentes del tenis mundial, fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en su primer año de elegibilidad, anunció la institución el miércoles en Rhode Island.
Federer, el primer hombre en alcanzar 20 títulos de Grand Slam en individuales, recibió el respaldo suficiente en la categoría de jugadores para formar parte de la clase de 2026. En la votación participan medios de comunicación de tenis, historiadores, líderes de la industria, miembros del Salón y aficionados, y se requiere el apoyo del 75% del grupo para ser elegido. El Salón no revela los resultados individuales de la votación.
“Siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo establecido por aquellos que vinieron antes que yo”, declaró Federer. “Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es profundamente conmovedor”.
Durante su carrera, Federer ganó ocho veces Wimbledon, seis veces el Abierto de Australia, cinco veces el Abierto de Estados Unidos y una vez el Abierto de Francia. Su primer título de Grand Slam lo obtuvo en Wimbledon 2003, y en 2009 superó el récord de 14 títulos importantes de Pete Sampras. Su vigésimo título llegó en el Abierto de Australia 2018.
Federer terminó cinco años como número uno del ranking ATP, acumuló 310 semanas en el primer lugar, ganó 103 torneos y 1,251 partidos individuales, y lideró a Suiza al título de la Copa Davis en 2014. También obtuvo medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 junto a Stan Wawrinka.
El tenista se retiró en 2022, tras jugar su último partido en Wimbledon 2021 y despedirse en la Laver Cup, un torneo que ayudó a fundar. Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, reconoció la influencia de Federer sobre la nueva generación de jugadores.
En la categoría de contribuyentes, fue elegida la periodista y comentarista Mary Carillo, primera mujer en transmitir regularmente partidos de tenis y corresponsal de “Real Sports” de HBO. Carillo ha recibido seis premios Emmy y tres Peabody, y fue incluida en el Salón de la Fama de la Transmisión Deportiva en 2018.
La ceremonia de inducción se realizará en agosto. Entre los próximos candidatos destacan Juan Martín del Potro, Svetlana Kuznetsova, Serena Williams y Ash Barty, quienes serán elegibles en distintas categorías el próximo año.