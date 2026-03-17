Saltillo destaca en Monterrey: alumnos del Biblioparque Norte triunfan en tenis

La academia de tenis del Biblioparque Norte continúa sumando experiencias competitivas en el circuito infantil. Recientemente, un grupo de sus jugadores viajó a Monterrey para disputar la segunda etapa de tenis infantil, celebrada en las instalaciones del Club del Lago, donde lograron colocarse entre los mejores de sus respectivas categorías.

Dentro de los resultados más destacados, Leonardo Solís Mejía se quedó con el primer lugar de su categoría, mostrando consistencia en sus partidos a lo largo del torneo. Por su parte, Sofía Guerra Villalobos alcanzó la segunda posición, luego de avanzar en un cuadro competitivo que exigió concentración y adaptación en cada encuentro.

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En la categoría de 8 años varonil, Patricio Gaytán Cerda también tuvo participación, sumando minutos en cancha y experiencia en un escenario que reunió a jugadores de distintos clubes de la región. Aunque no subió al podio, su actuación forma parte del proceso formativo que impulsa la academia.

El grupo fue acompañado por su entrenador, Fernando Carranza, quien ha seguido de cerca el desarrollo de los jóvenes tenistas en este tipo de competencias. La participación en torneos fuera de casa forma parte del plan de trabajo, enfocado en que los jugadores se enfrenten a nuevos rivales y condiciones distintas a las habituales.