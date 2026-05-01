Sinner vs Zverev: ¿A qué hora es y dónde ver la final del Mutua Madrid Open 2026?

Jannik Sinner sigue escribiendo una temporada de dominio absoluto en el circuito ATP. El italiano, número uno del mundo, avanzó por primera vez en su carrera a la final del Mutua Madrid Open tras imponerse con autoridad al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-4, en una semifinal que confirmó su gran momento sobre la arcilla de la Caja Mágica. Con este triunfo, Sinner no sólo alcanzó la definición del Masters 1000 de Madrid, sino que también mantuvo viva la posibilidad de conquistar un histórico quinto título consecutivo de esta categoría. El italiano llegó a Madrid después de coronarse en París 2025, Indian Wells, Miami y Montecarlo 2026, por lo que el duelo por el campeonato representa una oportunidad para ampliar una racha que ya lo coloca entre los grandes dominadores recientes del tenis mundial.

Sinner hace historia en los Masters 1000 El pase a la final madrileña también le permitió a Jannik Sinner convertirse en el jugador más joven en llegar a la final de los nueve torneos Masters 1000, una marca que anteriormente sólo habían alcanzado Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal. La ATP destacó este registro como un nuevo golpe de autoridad del italiano dentro de una gira en la que ha logrado sostener su condición de favorito prácticamente en cada escenario. Ante Fils, Sinner controló los intercambios desde el fondo, se mostró cómodo al resto y cerró el encuentro en 85 minutos. El francés, que llegaba invicto sobre arcilla en la temporada, encontró mayor resistencia en el segundo set, pero no pudo impedir el quiebre decisivo del italiano, quien aseguró su boleto al partido por el título.

Alexander Zverev será el rival por el título En la final, Sinner enfrentará a Alexander Zverev, segundo sembrado del torneo, quien venció al belga Alexander Blockx por 6-2 y 7-5. El alemán disputará su cuarta final en Madrid, torneo que ya ganó en 2018 y 2021, y buscará su tercera corona en la capital española. Con su triunfo ante Blockx, Zverev llegó además a 30 victorias en este certamen y se unió a Roger Federer y Rafael Nadal como los únicos jugadores con cuatro finales en Madrid. El duelo entre Sinner y Zverev será el número 14 entre ambos. El historial favorece al italiano con nueve victorias contra cuatro del alemán, además de una racha de ocho triunfos consecutivos sobre el jugador de Hamburgo.

La Final también tendrá un ingrediente especial: será la primera vez desde 2016 que los dos primeros sembrados del cuadro masculino se enfrenten por el título del Mutua Madrid Open.

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