Wimbledon 2026: Flavio Cobolli vence a De Minaur y celebra con el “Siuuu” de Cristiano Ronaldo

El momento decisivo llegó en el primer punto para partido. Cobolli conectó un saque de 217 kilómetros por hora que cayó sobre la línea y dejó sin opciones a De Minaur. La devolución del australiano quedó corta y ni siquiera cruzó la red, lo que permitió al italiano celebrar de inmediato.

Flavio Cobolli continúa consolidándose como una de las revelaciones del tenis italiano. Este lunes consiguió el pase a los cuartos de final de Wimbledon tras derrotar por 7-5, 7-6 (4) y 6-3 al australiano Alex de Minaur, quinto preclasificado del torneo, en una actuación que cerró con un festejo inspirado en Cristiano Ronaldo.

Después del saludo protocolario en la red, Cobolli regresó al centro de la cancha y reprodujo el característico “Siuuu” de Cristiano Ronaldo. El público respondió acompañando la celebración, mientras el jugador explicó después que el delantero portugués es uno de sus referentes.

“Me encanta su celebración. Me encanta él. Esta noche voy a apoyar a Portugal”, comentó Cobolli, quien antes de dedicarse por completo al tenis formó parte de las categorías juveniles de la Roma. En la ronda anterior ya había llamado la atención al celebrar una victoria con un gesto inspirado en el futbolista brasileño Matheus Cunha.

El triunfo también confirmó el buen momento que atraviesa el italiano, quien logró revertir un partido complicado. De Minaur llegó a tener ventaja de 5-2 en el segundo set y también tomó la delantera con un rompimiento en dos ocasiones durante el tercero, pero Cobolli respondió en los momentos importantes para sellar la victoria sin ceder un solo parcial.

“Ganarle a Alex en tres sets me hace sentir que estoy listo. Este partido me dio muchas respuestas y creo que también se las dio a mis rivales”, señaló el tenista de 23 años.

Fuera de la cancha, Cobolli mantiene una rutina familiar durante el torneo. Su padre y entrenador, Stefano, prepara la cena cada noche, la cual comparte con su amigo Edoardo Bove, futbolista del Watford. Después siguen los partidos del Mundial 2026 mientras disfruta un helado, cuyo sabor favorito durante el torneo ha sido pera con chocolate blanco.

En los cuartos de final enfrentará al británico Arthur Fery, quien creció a pocos minutos del All England Club.

La jornada también dejó otro resultado favorable para Italia. Jasmine Paolini venció a la filipina Alexandra Eala por 6-4, 4-6 y 6-3 para regresar a unos cuartos de final de Grand Slam por primera vez desde que alcanzó las finales de Roland Garros y Wimbledon dos temporadas atrás.

Paolini confesó que uno de los mayores retos fue no distraerse al saber que Roger Federer observaba el encuentro desde el Palco Real. “Es mi ídolo. Durante el partido trataba de decirme que me mantuviera enfocada”, explicó.

La italiana enfrentará ahora a la ucraniana Marta Kostyuk, mientras que el campeón defensor, Jannik Sinner, buscará este martes un lugar en la siguiente ronda, confirmando el protagonismo que vive actualmente el tenis italiano en el All England Club.