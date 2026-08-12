Paramount amenaza con dejar California ante batalla antimonopolio por Warner Bros.

Paramount amenaza con dejar California ante batalla antimonopolio por Warner Bros.

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Israel García
por Israel García

David Ellison advierte que trasladaría los estudios fuera de California si no se alcanza un acuerdo antes del 30 de septiembre por la demanda contra la fusión

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Un nuevo giro da el intento de fusión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, ya que este martes la empresa compradora aseguró que está dispuesta a trasladar sus estudios a una entidad que no le ponga trabas, como está sucediendo con California, rompiendo así con una tradición e historia de los estudios de grabación en Hollywood.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, está dispuesto a reubicar Paramount, actualmente situada en California, si no se llega a un acuerdo en la demanda antimonopolio presentada por 12 estados antes del 30 de septiembre, según Variety.

Fuentes de la publicación especializada informaron que la semana pasada Ellison aseguró a altos ejecutivos de Paramount que sacaría al estudio de California, a menos que el fiscal general del estado, Rob Bonta, acepte negociar un acuerdo antes de esa fecha.

DEL PAPEL A LA DENUNCIA

Ellison dijo a su equipo que la junta directiva de Paramount Skydance ya aprobó la reubicación, que comenzaría a partir del 1 de octubre. El ejecutivo aún no ha decidido a dónde trasladará Paramount sus operaciones, pero el mismo medio señala que la lista de posibles ubicaciones incluye Georgia, Texas y Tennessee.

En la red social X, Bonta tachó de chantaje las amenazas de Ellison y aseguró que no funcionarían.

“En cuestión de semanas, Paramount aceptó suspender la fusión hasta que hubiera una decisión judicial o hasta junio de 2027, pidió un juicio para noviembre, y ahora regresa con otro intento de chantajear al estado para que permita un acuerdo ilegal”, escribió.

“Paramount ha perdido el rumbo mientras sigue perdiendo en los tribunales. No funcionó la primera vez —en vísperas de nuestra demanda de julio— y no funcionará esta vez”, añadió.

LOS ‘PEROS’ CONTRA LA FUSIÓN

Las declaraciones de Ellison a su equipo se producen después de que una coalición de doce estados de EE.UU. presentara una demanda que impugna la adquisición de Warner Bros. Discovery, Inc. por parte de Paramount Skydance Corporation, valorada en 110 mil millones de dólares.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, busca frenar la fusión al argumentar que viola las leyes contra los monopolios en Estados Unidos.

En respuesta a la demanda, una jueza federal fijó para el 2 de marzo de 2027 el inicio del juicio en el que se evaluará la compra del estudio, también ubicado en California.

La fecha establecida por la magistrada supuso un nuevo revés para Paramount, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre, argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión, según documentos judiciales citados por CNN.

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ACUERDOS

Paramount debe pagar a los accionistas de WBD aproximadamente 7 millones de dólares por cada día transcurrido después del 30 de septiembre sin que se haya cerrado la operación, de acuerdo con la televisora.

La semana pasada, Ellison aseguró durante la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre de 2026 de Paramount Skydance que tenía confianza en que el acuerdo con Warner Bros. se cerraría y sugirió que estaba dispuesto a considerar un acuerdo con respecto a la demanda de los doce estados. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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