PSG vs Aston Villa: horario y dónde ver la Supercopa de Europa 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    PSG vs Aston Villa: horario y dónde ver la Supercopa de Europa 2026
    PSG y Aston Villa disputarán en Salzburgo el primer trofeo europeo de la temporada 2026-27. FOTOS: ESPECIAL

El campeón de la Champions buscará revalidar el título continental ante unos Villanos que llegan con sed de revancha y varias ausencias

La primera corona de la temporada 2026-27 estará en juego. París Saint-Germain y Aston Villa se enfrentarán este miércoles 12 de agosto por la Supercopa de Europa 2026, duelo entre el campeón de la Champions League y el monarca de la Europa League.

El partido se disputará en el Stadion Salzburg, en Salzburgo, Austria, a las 1 de la tarde. La transmisión estará disponible por TNT Sports y HBO Max.

El PSG parte como favorito. El equipo de Luis Enrique conquistó su segunda Champions consecutiva al superar al Arsenal en penales, tras igualar 1-1 en la Final.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/ya-hay-rivales-saltillo-soccer-competira-en-el-grupo-1-de-la-liga-premier-NB22768371

Ahora busca defender la Supercopa ganada en 2025 ante Tottenham y convertirse en el tercer club con coronas consecutivas, después de Milan y Real Madrid.

Sin embargo, el calendario puede equilibrar la batalla. Quince jugadores parisinos participaron en el Mundial 2026 y varios apenas volvieron a los entrenamientos. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Fabián Ruiz están entre las dudas.

Khvicha Kvaratskhelia, mejor jugador de la última Champions, apunta a liderar el ataque.

Aston Villa llega con hambre de revancha y respaldado por su triunfo 3-0 sobre Freiburg en la Final de la Europa League.

Los Villanos intentarán recuperar la Supercopa que ganaron en 1982 y darle a Unai Emery su primer título en esta competencia, luego de tres intentos fallidos.

El conjunto inglés también tendrá ausencias importantes. Emiliano Martínez, Ollie Watkins y Ezri Konsa recibieron descanso tras el Mundial; Amadou Onana y Johan Manzambi están lesionados.

João Gomes, Alejandro Garnacho y Modou Kéba Cissé podrían debutar con el club.

PSG y Aston Villa solo se han enfrentado en la Champions 2024-25. París ganó 3-1 en Francia, Villa respondió con un 3-2 en Birmingham y los franceses avanzaron 5-4 en el global.

El antecedente y el poder ofensivo de ambos anticipan una Supercopa abierta: el gigante francés quiere prolongar su dominio y el cuadro inglés demostrar que su regreso a la élite no fue casualidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Supercopa De Europa
Futbol internacional
Previa

Localizaciones


Austria

Organizaciones


PSG
UEFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez culminaron casi una década de relación al contraer matrimonio en Portugal.

¡Boda sorpresa! Cristiano Ronaldo confirma que ya se casó con Georgina Rodríguez
El cielo de agosto será testigo de algunos eventos astronómicos más importantes del año, desde un eclipse solar total, hasta la lluvia de estrellas Perseidas.

Lluvia de estrellas Perseidas 2026: Cuándo y dónde verlas desde México sin telescopio

El libro invita a distinguir entre conceptos que durante generaciones fueron confundidos con el amor, como la pasión, el apego y la necesidad.

‘¿Quién dijo que era amor?’: El libro de Roxana Ramos que deconstruye el romanticismo
La Fiscalía General del Estado presentó 11 datos de prueba para sustentar la probable participación de Azucena en los hechos.

Saltillo: imputan a Azucena ‘N’ por homicidio de su pareja Johan en colonia Universidad Pueblo; dan prisión preventiva
Fitch prevé que la vivienda en México aumentará entre 7 y 8% en 2026 por la escasez de oferta, costos de construcción y presión sobre las hipotecas.

Vivienda aún más cara en México... aumentarán de 7 a 8% los precios en 2026
Manolo Jiménez destacó el anuncio de una nueva inversión alemana superior a los 10 mil millones de pesos para Coahuila.

Destaca Manolo Jiménez atracción de inversiones y proyecta desarrollo gasífero a corto plazo en Coahuila
El terremoto ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT), con epicentro en las inmediaciones del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

EU envía a Colombia un equipo de respuesta ante emergencia por sismo
En los periodos de mayor presencia, hasta 9 mil 54 toneladas diarias llegan a las costas de Quintana Roo.

Sargazo rompe récord en 2026 con arribo de más de 90 mil toneladas diarias al Caribe mexicano