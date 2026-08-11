PSG vs Aston Villa: horario y dónde ver la Supercopa de Europa 2026

La primera corona de la temporada 2026-27 estará en juego. París Saint-Germain y Aston Villa se enfrentarán este miércoles 12 de agosto por la Supercopa de Europa 2026, duelo entre el campeón de la Champions League y el monarca de la Europa League. El partido se disputará en el Stadion Salzburg, en Salzburgo, Austria, a las 1 de la tarde. La transmisión estará disponible por TNT Sports y HBO Max. El PSG parte como favorito. El equipo de Luis Enrique conquistó su segunda Champions consecutiva al superar al Arsenal en penales, tras igualar 1-1 en la Final.

Ahora busca defender la Supercopa ganada en 2025 ante Tottenham y convertirse en el tercer club con coronas consecutivas, después de Milan y Real Madrid. Sin embargo, el calendario puede equilibrar la batalla. Quince jugadores parisinos participaron en el Mundial 2026 y varios apenas volvieron a los entrenamientos. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Fabián Ruiz están entre las dudas. Khvicha Kvaratskhelia, mejor jugador de la última Champions, apunta a liderar el ataque. Aston Villa llega con hambre de revancha y respaldado por su triunfo 3-0 sobre Freiburg en la Final de la Europa League. Los Villanos intentarán recuperar la Supercopa que ganaron en 1982 y darle a Unai Emery su primer título en esta competencia, luego de tres intentos fallidos.

El conjunto inglés también tendrá ausencias importantes. Emiliano Martínez, Ollie Watkins y Ezri Konsa recibieron descanso tras el Mundial; Amadou Onana y Johan Manzambi están lesionados. João Gomes, Alejandro Garnacho y Modou Kéba Cissé podrían debutar con el club. PSG y Aston Villa solo se han enfrentado en la Champions 2024-25. París ganó 3-1 en Francia, Villa respondió con un 3-2 en Birmingham y los franceses avanzaron 5-4 en el global. El antecedente y el poder ofensivo de ambos anticipan una Supercopa abierta: el gigante francés quiere prolongar su dominio y el cuadro inglés demostrar que su regreso a la élite no fue casualidad.