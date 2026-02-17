Todos quieren a Jürgen Klopp como su técnico, pero él es feliz fuera de la cancha
Tras dejar el banquillo del Liverpool, el técnico alemán hizo una pausa para emprender una carrera gerencial de la cual no se arrepiente, mientras, los clubes gigantes lo siguen buscando
Cuando Jürgen Klopp anunció que dejaría al Liverpool al final de la temporada 2023-2024, el mundo del futbol volteó a verlo. Varias selecciones y clubes importantes tantearon su situación: Estados Unidos, Inglaterra y Alemania preguntaron por él. Mientras tanto, los “reds” optaron por Arne Slot como su sucesor, y el futuro del técnico alemán quedó en el aire durante varios meses.
La incógnita se resolvió en octubre de 2024, cuando apareció Red Bull para ofrecerle el cargo de Director Global de Fútbol. La decisión fue muy comentada, pero también le permitió a Klopp recuperar algo que había perdido en más de dos décadas: una vida lejos del ritmo frenético de los banquillos.
El propio entrenador lo explicó con claridad en una entrevista con The Athletic: “Durante casi 25 años, fui dos veces a una boda: una fue la mía y la otra hace dos meses. En 25 años he ido cuatro veces al cine, todas en las últimas ocho semanas”. La pausa no era un capricho, sino una necesidad personal.
Aun así, las ofertas no dejaron de llegar. Clubes como el Real Madrid y la AS Roma también se interesaron en convencerlo de regresar antes de tiempo. Pero Klopp fue tajante cuando le preguntaron por la selección inglesa.
“Sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si hiciera una excepción con la Selección inglesa”, afirmó, dejando claro que su decisión de tomarse un descanso era firme. Para él, volver de inmediato habría contradicho todo lo que había expresado públicamente.
Desde su despedida, el técnico dejó algo más que un mensaje emotivo a la afición. El mismo día en que se marchó de Anfield, en enero de 2024, aseguró: “Jamás dirigiré a un equipo en Inglaterra que no sea el Liverpool”. Una declaración que cerraba la puerta a cualquier otro club de la Premier League.
Sin embargo, su agente, Marc Kosicke, reveló que las propuestas fueron reales y numerosas. Según contó en entrevista con Transfermarkt, Klopp pudo haber tomado el mando de Estados Unidos o Inglaterra, e incluso de Alemania, si el puesto no hubiera estado ya en manos de Julian Nagelsmann.
Kosicke también confirmó el interés de clubes ingleses como el Chelsea FC y el Manchester United. A pesar de eso, Klopp mantuvo su palabra y rechazó cualquier opción que implicara dirigir a otro equipo en Inglaterra.
Ese mismo verano hubo movimientos importantes en los banquillos. Mauricio Pochettino asumió la selección de Estados Unidos tras salir del Chelsea, donde fue reemplazado por Enzo Maresca. En Inglaterra, Gareth Southgate dejó el cargo después de perder la final de la Eurocopa 2024 ante España.
En el caso del Manchester United, la directiva decidió renovar a Erik ten Hag tras conquistar de forma inesperada la FA Cup, venciendo al Manchester City en la final. El mercado se movió, pero Klopp se mantuvo al margen.
Según su representante, el alemán está satisfecho con su nuevo rol. “Quizás en algún momento diga que necesita volver a oler el vestuario, pero por ahora está muy, muy contento”, explicó Kosicke. La puerta al regreso no está cerrada, pero tampoco hay prisa.
Además, Klopp puede presumir un dato poco común: solo ha dirigido tres clubes en su carrera y nunca ha sido despedido. Un recorrido que refuerza su prestigio y explica por qué cada vacante importante lo tiene en la lista de candidatos.
El verano de 2026 podría convertirse en un punto clave. Varias selecciones y grandes clubes ya planean cambios en sus banquillos para ese periodo. Y cuando eso ocurra, su nombre volverá a sonar con fuerza.
Por ahora, Klopp disfruta de una etapa distinta, lejos de la presión diaria. Pero en el fútbol, las historias raramente se cierran para siempre. Solo él sabe si su pausa es definitiva o si, más adelante, volverá a caminar hacia el área técnica.