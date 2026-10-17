Círculo vicioso

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James
por James
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    Círculo vicioso
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POLITICÓN: Rodeo Saltillo pone a Manolo Jiménez en los reflectores nacionales

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AHMSA: Critican que Gobierno federal se dejó engañar por CIESA
Así lució la espectacular entrada de la nueva Expo Coahuila durante la noche inaugural del Rodeo Saltillo 2026, un recinto que promete ser el epicentro de la fiesta vaquera y que hoy viernes 16 de octubre continúa con su cartelera de actividades.

Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez
El retiro del vehículo se realizó hacia una zona de circulación permitida, de acuerdo con las autoridades.

Saltillo: Evacuan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de zona centro
A poco más de cuatro meses de su realización, más de mil 800 atletas ya han asegurado su participación. FOTOS: SANDRA GÓMEZ

Ponen en marcha el cronómetro para el Maratón Lala 2027

Pam Bondi, Lori Chavez-DeRemer y Kristi Noem estuvieron en una reunión de gabinete con el presidente Trump en enero. Todas habían dejado el gobierno para mayo.

Trump despide poco a poco a las mujeres de su gabinete
Ucrania también utiliza la red de satélites estadounidense para guiar los ataques con drones de largo alcance en Rusia.

Se está restableciendo el acceso de Ucrania al sistema Starshield, pero no fue Trump quien ordenó su restricción