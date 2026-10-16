Deportan de EU a Octavio “N”, acusado de atacar a recepcionista en hotel de Santa Fe

Autoridades de Estados Unidos entregaron a México a Octavio “N”, señalado como responsable de una agresión contra una recepcionista de hotel en Santa Fe, Ciudad de México. El ataque ocurrió el 29 de junio de 2026 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes se difundieron posteriormente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que el hombre fue deportado este viernes y recibido por agentes mexicanos en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, donde elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

El acusado será trasladado a la capital del país para ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde quedará a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

¿DE QUÉ ACUSAN A OCTAVIO “N”?

La Fiscalía capitalina señala a Octavio “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa, relacionado con la agresión contra la trabajadora del hotel en Santa Fe.

Después de los hechos, el Ministerio Público reunió datos de prueba y solicitó a un juez de control una orden de aprehensión contra el señalado. La autoridad judicial concedió el mandamiento para proceder legalmente en su contra.

Debido a la posibilidad de que el hombre abandonara México para evitar enfrentar el proceso, la FGJ inició gestiones de colaboración con autoridades estadounidenses para dar con su paradero.

La acusación deberá seguir su curso ante las instancias judiciales correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme a las pruebas presentadas y las disposiciones legales aplicables.