Deportan de EU a Octavio “N”, acusado de atacar a recepcionista en hotel de Santa Fe

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    Deportan de EU a Octavio “N”, acusado de atacar a recepcionista en hotel de Santa Fe
    El hombre señalado por agredir a una trabajadora de un hotel en la Ciudad de México fue entregado a autoridades mexicanas en Tijuana. FOTO: RADIO FORMULA

Enfrenta una acusación por feminicidio en grado de tentativa.

Autoridades de Estados Unidos entregaron a México a Octavio “N”, señalado como responsable de una agresión contra una recepcionista de hotel en Santa Fe, Ciudad de México. El ataque ocurrió el 29 de junio de 2026 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes se difundieron posteriormente.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que el hombre fue deportado este viernes y recibido por agentes mexicanos en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, donde elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

El acusado será trasladado a la capital del país para ingresar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde quedará a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

¿DE QUÉ ACUSAN A OCTAVIO “N”?

La Fiscalía capitalina señala a Octavio “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa, relacionado con la agresión contra la trabajadora del hotel en Santa Fe.

Después de los hechos, el Ministerio Público reunió datos de prueba y solicitó a un juez de control una orden de aprehensión contra el señalado. La autoridad judicial concedió el mandamiento para proceder legalmente en su contra.

Debido a la posibilidad de que el hombre abandonara México para evitar enfrentar el proceso, la FGJ inició gestiones de colaboración con autoridades estadounidenses para dar con su paradero.

La acusación deberá seguir su curso ante las instancias judiciales correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme a las pruebas presentadas y las disposiciones legales aplicables.

$!Autoridades de Estados Unidos entregaron a México a Octavio “N”, señalado como responsable de una agresión contra una recepcionista.
Autoridades de Estados Unidos entregaron a México a Octavio “N”, señalado como responsable de una agresión contra una recepcionista. FOTO: FGJ CDMX

ASÍ LOCALIZARON AL AGRESOR EN ESTADOS UNIDOS

Como parte de las acciones para ubicar al señalado, la Fiscalía compartió información con autoridades de Estados Unidos y mantuvo comunicación para facilitar su búsqueda.

Las investigaciones permitieron localizar a Octavio “N” en San Diego, California, donde fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses.

Posteriormente, las instituciones de ambos países coordinaron el procedimiento para su deportación y entrega a México.

De acuerdo con la FGJ, la colaboración internacional fue clave para concretar el traslado del acusado y ejecutar la orden de aprehensión que permanecía pendiente.

TRASLADARÁN AL ACUSADO AL RECLUSORIO ORIENTE

Tras su recepción en la frontera, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la orden judicial y comenzaron el procedimiento para trasladar al hombre a la Ciudad de México.

Su destino será el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, donde quedará a disposición del juez que conoce el caso.

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El proceso permitirá que las autoridades judiciales determinen los siguientes pasos y resuelvan su situación jurídica.

La entrega de Octavio “N” representa un avance en las acciones emprendidas por la Fiscalía capitalina para que el señalado comparezca ante la justicia mexicana por la agresión ocurrida en Santa Fe. Mientras tanto, el caso continúa sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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