¿Quién puede quitarle la FIFA a Infantino? Estos son los favoritos para 2027

La presidencia de la FIFA se perfila como una disputa en marzo de 2027. Gianni Infantino buscará otro mandato, pero sus polémicas abrieron la puerta a rivales. Entre los nombres mencionados figuran Lise Klaveness, Michele Kang, Ramón Vega, Arsène Wenger y dirigentes de las principales confederaciones. La crisis estalló después del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, que ofrecía a inversionistas privados una parte en el negocio comercial de competiciones como el Mundial.

La iniciativa provocó críticas desde la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática, que reclaman mayor transparencia y cambios en la conducción del organismo. En la reunión del Consejo en Zúrich, Infantino ya se disculpó por no consultar el plan. ¿Quiénes podrían enfrentar a Infantino? Lise Klaveness es una de las figuras que más atención genera. La presidenta de la Federación Noruega de Futbol y exseleccionada nacional ha cuestionado a la FIFA y representa una opción ligada a la transparencia. Sin embargo, no ha confirmado una candidatura. Otra posibilidad es Michele Kang, empresaria surcoreana-estadounidense vinculada al crecimiento del futbol femenil con clubes como Washington Spirit y London City Lionesses.

Su perfil atrae a la oposición, aunque reportes recientes ponen en duda que acepte competir. Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y directivo de desarrollo del futbol en FIFA, también apareció en las conversaciones. Su prestigio deportivo lo convierte en un nombre atractivo, pero no hay anuncio de postulación y fuentes europeas han restado fuerza a esa opción. El único aspirante que ha hecho pública su intención de desafiar a Infantino es Ramón Vega, exdefensa suizo del Tottenham y del Celtic. Presentó un proyecto de reformas y asegura contar con apoyos, pero todavía debe acreditar ante la FIFA el respaldo escrito de al menos cinco federaciones para formalizar su candidatura.

En meses anteriores también sonaron Victor Montagliani, presidente de Concacaf; Aleksander Čeferin, titular de UEFA; Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dirigente asiático, y Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Sin embargo, reportes recientes indican que varios ya se descartaron. La fecha decisiva será el 18 de noviembre, cuando cierre el registro de aspirantes. La elección está prevista para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Por ahora, Infantino conserva respaldos importantes en África y Sudamérica: la oposición tiene nombres, pero aún busca un candidato de consenso capaz de derrotarlo.