Frente Frío 2 y Huracán Trudy formarán una Tormenta Negra; azotarán a México con lluvias torrenciales, heladas de -5 grados, granizadas y vientos de hasta 120 km/h

Una gran masa de aire frío, el Frente Frío 2 y el Ciclón Trudy, azotarán a México provocando una Tormenta Negra, con temperaturas bajo cero, lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este sábado, el frente frío 2 recorrerá el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, generando Tormenta Negra con lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

La masa de aire polar asociada al frente originará marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de México, además de evento de “Norte” intenso con rachas de 110 a 120 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Simultáneamente, el huracán Trudy continuará desplazándose frente a las costas de Michoacán y Colima, generará lluvias fuertes a intensas en el occidente y sur del país, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. De igual forma, se prevén vientos intensos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Colima y Michoacán. A su vez, los remanentes de Simón mantendrán las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California.

Canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad de ambos océanos y divergencia en altura, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el centro del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. El domingo, el frente 2 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste y sur del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre dicho golfo, ocasionando lluvias intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán.

La masa de aire polar que lo acompaña, mantendrá el evento de “Norte” de muy fuerte a intenso y oleaje elevado en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, además de un marcado descenso de las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional. A su vez, el ciclón tropical Trudy se desplazará frente a las costas de Jalisco y Nayarit, propiciando lluvias puntuales fuertes a intensas en el occidente del país, pronosticándose, el día domingo, lluvias puntuales torrenciales en regiones de Colima y Jalisco, así como rachas de viento de muy fuertes a intensas y oleaje elevado en costas del Pacífico central mexicano.

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad y divergencia en altura, ocasionarán lluvias y chubascos en el noroeste, norte y centro del país, incluido el Valle de México. El martes por la noche, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del territorio nacional. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este sábado, una mínima de 13 y máxima de 6 grados, con probabilidad de lloviznas, el domingo tendremos una máxima de 16 y una mínima de 8 grados, finalmente para el lunes, una máxima de 21 y mínima de 11.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte y sureste) y Guerrero (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Hidalgo (norte y este), Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Baja California Sur, Sonora (oeste), San Luis Potosí (sureste) y Querétaro (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán (oeste) y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Tamaulipas (centro), Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Evento de “Norte” de 75 a 85 km/h con rachas de 110 a 120 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz; además de Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Evento de “Norte” de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Tabasco. Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costas de Colima y Michoacán. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Guerrero. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro y Puebla, así como en costas de Jalisco. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura: costa de Veracruz. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Colima, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Jalisco y Oaxaca (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, Sinaloa y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.