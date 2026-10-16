Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión

MÉXICO

→ Gran Masa de Aire Frío y Ciclón Trudy azotarán a México con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h : Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, y junto al Frente Frío 2 y el Ciclón Trudy, provocarán temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

→ Denuncia jueza ante FGR a postor de AHMSA: depositó solo 5 mil pesos de los 56.3 millones de garantía : Consideran falta de formalidad y desdén de Arturo Domínguez y dan vista a la FGR por posible delito de falsedad en declaraciones.

→ ¿Qué son los trips?... y qué tan peligrosos son los pequeños insectos que invaden la CDMX : La presencia de diminutos insectos en distintas zonas de la Ciudad de México ha generado preguntas entre habitantes de la capital.

INTERNACIONAL

→ EU revoca restricciones a aerolíneas mexicanas; podrán abrir nuevos vuelos desde AICM y AIFA : Estados Unidos revocó las restricciones que impedía a aerolíneas mexicanas a abrir nuevos vuelos hacia el vecino país desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

→ A tan solo una semana, Zacharia deja de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca : Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia.

→ China toma medidas para frenar exportaciones tecnológicas, incluida la IA, por seguridad nacional : La propuesta se presentó mientras China y Estados Unidos lograban avances en diálogos sobre la seguridad y la gobernanza de la IA.

COAHUILA

→ Vinculan a proceso a Ángel por feminicidio de Karla en Piedras Negras : El juez concedió seis meses para ampliar las pesquisas contra el hombre de 45 años, señalado por la muerte de su pareja en la colonia Praderas.

→ Crecen cauces en Acuña, Sabinas y Múzquiz; reportan cierre hacia Hércules, en Coahuila : El arroyo La Zorra, en la frontera norte, y afluentes de la sierra de Santa Rosa, en la región carbonífera, registraron crecientes; avisos carreteros surgen también en Sierra Mojada.

→ Inaugura Manolo Jiménez Expo Coahuila y Rodeo Saltillo 2026 : Abre puertas recinto que busca consolidar a Saltillo como referente nacional e internacional en grandes eventos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Quién puede quitarle la FIFA a Infantino? Estos son los favoritos para 2027 : Tras las polémicas por el manejo del Mundial, crece la oposición al dirigente suizo y varias figuras aparecen como posibles alternativas.

→ ¡Todo agotado! Super Bull y Rodeo de las Estrellas conquistan al público del Rodeo Saltillo : La alta demanda dejó sin entradas a los dos espectáculos de rodeo, que forman parte de las actividades más esperadas del festival en Saltillo.

→ Alfredo Esparza fotografía la decadencia y resistencia rural de Islandia, tan parecida a la de Coahuila : A lo largo de casi una década el artista lagunero ha observado los efectos de un sistema económico depredador sobre un pueblo islandés, muy similares a los que también amenazan a los ejidos del noreste mexicano, y ahora muestra su trabajo en Saltillo.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla : Conoce los requisitos para recibir el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar y alcanzar hasta 17 mil 885.85 pesos mensuales en 2026.

→ Calendario Día de Muertos 2026: Fecha por fecha para poner tu ofrenda : Cada año, cuando octubre llega a su fin, los hogares mexicanos comienzan a llenarse de color, velas y flores de cempasúchil.