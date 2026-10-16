Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión

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    Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA.

MÉXICO

Gran Masa de Aire Frío y Ciclón Trudy azotarán a México con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h: Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, y junto al Frente Frío 2 y el Ciclón Trudy, provocarán temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

Denuncia jueza ante FGR a postor de AHMSA: depositó solo 5 mil pesos de los 56.3 millones de garantía: Consideran falta de formalidad y desdén de Arturo Domínguez y dan vista a la FGR por posible delito de falsedad en declaraciones.

¿Qué son los trips?... y qué tan peligrosos son los pequeños insectos que invaden la CDMX: La presencia de diminutos insectos en distintas zonas de la Ciudad de México ha generado preguntas entre habitantes de la capital.

INTERNACIONAL

EU revoca restricciones a aerolíneas mexicanas; podrán abrir nuevos vuelos desde AICM y AIFA: Estados Unidos revocó las restricciones que impedía a aerolíneas mexicanas a abrir nuevos vuelos hacia el vecino país desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

A tan solo una semana, Zacharia deja de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca: Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia.

China toma medidas para frenar exportaciones tecnológicas, incluida la IA, por seguridad nacional: La propuesta se presentó mientras China y Estados Unidos lograban avances en diálogos sobre la seguridad y la gobernanza de la IA.

COAHUILA

Vinculan a proceso a Ángel por feminicidio de Karla en Piedras Negras: El juez concedió seis meses para ampliar las pesquisas contra el hombre de 45 años, señalado por la muerte de su pareja en la colonia Praderas.

Crecen cauces en Acuña, Sabinas y Múzquiz; reportan cierre hacia Hércules, en Coahuila: El arroyo La Zorra, en la frontera norte, y afluentes de la sierra de Santa Rosa, en la región carbonífera, registraron crecientes; avisos carreteros surgen también en Sierra Mojada.

Inaugura Manolo Jiménez Expo Coahuila y Rodeo Saltillo 2026: Abre puertas recinto que busca consolidar a Saltillo como referente nacional e internacional en grandes eventos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¿Quién puede quitarle la FIFA a Infantino? Estos son los favoritos para 2027: Tras las polémicas por el manejo del Mundial, crece la oposición al dirigente suizo y varias figuras aparecen como posibles alternativas.

¡Todo agotado! Super Bull y Rodeo de las Estrellas conquistan al público del Rodeo Saltillo: La alta demanda dejó sin entradas a los dos espectáculos de rodeo, que forman parte de las actividades más esperadas del festival en Saltillo.

Alfredo Esparza fotografía la decadencia y resistencia rural de Islandia, tan parecida a la de Coahuila: A lo largo de casi una década el artista lagunero ha observado los efectos de un sistema económico depredador sobre un pueblo islandés, muy similares a los que también amenazan a los ejidos del noreste mexicano, y ahora muestra su trabajo en Saltillo.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla: Conoce los requisitos para recibir el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar y alcanzar hasta 17 mil 885.85 pesos mensuales en 2026.

Calendario Día de Muertos 2026: Fecha por fecha para poner tu ofrenda: Cada año, cuando octubre llega a su fin, los hogares mexicanos comienzan a llenarse de color, velas y flores de cempasúchil.

El Buen Fin 2026 en Coppel: celulares, muebles y electrodomésticos estarán entre las ofertas: La temporada de descuentos se realizará del 13 al 17 de noviembre; conoce qué productos podrás encontrar en promoción y cómo prepararte para aprovechar las ofertas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Duro golpe

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El PAN, entre las grietas de Morena

La antigua mansión de Arturo Durazo Moreno, ubicada al sur de la CDMX, albergará instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional.

Mansión de ’El Negro’ Durazo será sede de la Universidad Rosario Castellanos y bachillerato: gobierno de Sheinbaum
El Vaticano difundió las primeras imágenes del pontífice tras una intervención pulmonar.

Reaparece el papa León XIV tras cirugía; celebró misa en el hospital Gemelli, en Roma
La masa de aire frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío y Ciclón Trudy azotarán a México con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h
Los pequeños insectos conocidos como trips han llamado la atención de habitantes de la Ciudad de México por su presencia en calles arboladas.

¿Qué son los trips?... y qué tan peligrosos son los pequeños insectos que invaden la CDMX
El actor reaccionó a las declaraciones de la cantante sobre el breve romance que tuvieron en 2003 y habló de la confianza que existe en su matrimonio con Patricia Rodríguez.

Ernesto Laguardia considera una ‘confesión innecesaria’ la revelación de Mariana Ochoa sobre su romance hace 20 años
La boxeadora saltillense enfrentará a la estadounidense Rosalinda Rodríguez en el evento Fists of Fury 13, donde disputará el cinturón gallo de NBA Americas.

Mayela ‘La Cobrita’ Pérez, boxeadora saltillense, busca título de peso gallo de la NBA Americas en Florida