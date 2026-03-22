Tupy impulsa inclusión en la Spider Run-La Salle con niños y niñas del CAM

La sexta edición de la Spider Run-La Salle no solo reunió a más de 1,600 corredores, también volvió a colocar en el centro de la jornada un mensaje de inclusión con la participación de niñas y niños del Centro de Atención Múltiple (CAM), quienes corrieron por segundo año consecutivo acompañados por directivos y colaboradores de Tupy México. Desde temprana hora, el ambiente comenzó a tomar forma con el calentamiento previo, donde familias completas, grupos de corredores y participantes individuales se dieron cita en las instalaciones del Colegio La Salle. La presencia de personajes como Spider-Man y Felizardo, de Pollo Feliz, acompañó el arranque de la carrera, generando un entorno accesible y cercano para los asistentes.

Sin embargo, uno de los momentos más representativos de la jornada se vivió con la participación de los niños y niñas del CAM, quienes salieron a la pista en punto de las 9:00 de la mañana. Con entusiasmo y acompañados en todo momento por personal de Tupy, recorrieron el circuito en medio de aplausos y muestras de apoyo por parte del público. La participación de este grupo formó parte de una iniciativa impulsada por Tupy México, que ha mantenido su respaldo al evento como parte de su compromiso con la comunidad. Al igual que en la edición anterior, la empresa promovió la inclusión mediante el acompañamiento directo a los menores durante la carrera, generando un espacio donde pudieron integrarse plenamente a la actividad.

Durante el recorrido infantil, los menores fueron alentados tanto por sus familiares como por los organizadores, en un ambiente que priorizó la convivencia y la participación. Para muchos de ellos, la experiencia representó una oportunidad de integrarse a una actividad deportiva en condiciones accesibles. La Spider Run, organizada por Carreras MX con el respaldo del Colegio La Salle, ha mantenido entre sus objetivos no solo fomentar el ejercicio, sino también fortalecer la convivencia familiar y abrir espacios incluyentes. En esta edición, la participación del CAM volvió a ser uno de los momentos más significativos, al reflejar el impacto social que puede tener este tipo de iniciativas.

El acompañamiento de Tupy, tanto con sus colaboradores como con directivos presentes en el evento, reafirma la continuidad de este tipo de acciones dentro de la carrera. Más allá de los tiempos y resultados, la jornada dejó como uno de sus principales mensajes la importancia de generar espacios donde todas las personas puedan participar. Con ello, la Spider Run-La Salle continúa consolidándose como un evento que combina deporte y comunidad, integrando a distintos sectores de la población en una misma actividad.

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