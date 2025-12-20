Así quedó la mandíbula de Jake Paul tras caer por KO ante Anthony Joshua

Deportes
/ 20 diciembre 2025
    Así quedó la mandíbula de Jake Paul tras caer por KO ante Anthony Joshua
    Jake Paul mostró en redes sociales la radiografía que confirma la doble fractura de mandíbula tras el nocaut recibido ante Anthony Joshua en Miami. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Tras ser noqueado por Anthony Joshua en Miami, Jake Paul confirmó una doble fractura de mandíbula, una lesión que lo marginará varias semanas del ring

La derrota más contundente en la carrera de Jake Paul no solo quedó marcada en el récord, sino también en lo físico.

Tras recibir un demoledor golpe de nocaut por parte de Anthony Joshua en la pelea celebrada en Miami, el boxeador estadounidense confirmó que sufrió una doble fractura de mandíbula, una lesión que lo obligará a un periodo prolongado de recuperación fuera del ring.

Luego del combate, Paul compartió en sus redes sociales una radiografía en la que se aprecian claramente dos fracturas en el hueso mandibular, consecuencia directa del derechazo que lo dejó inconsciente en el sexto asalto.

El propio peleador describió la lesión como una “mandíbula rota en dos lugares”, confirmando la gravedad del impacto recibido ante el excampeón mundial de los pesos pesados.

A pesar del nocaut, Jake Paul pudo abandonar la arena por su propio pie y fue trasladado a un hospital de Miami para una evaluación médica completa.

Ahí se determinó la magnitud de la lesión y el tratamiento a seguir, el cual podría incluir inmovilización y posible intervención quirúrgica, dependiendo de la evolución del hueso en las próximas semanas.

Especialistas médicos señalan que una fractura mandibular de este tipo requiere entre cuatro y seis semanas de recuperación, siempre y cuando no existan complicaciones adicionales.

Durante este periodo, Paul deberá mantenerse alejado de cualquier actividad de contacto, lo que retrasa cualquier plan inmediato de volver a subir al ring.

Más allá del resultado deportivo, la lesión representa un punto de inflexión en la trayectoria de Jake Paul dentro del boxeo profesional.

Es la primera vez que sufre una derrota por nocaut y también la más severa en términos físicos, dejando dudas sobre sus próximos pasos tras enfrentar a un rival de la talla y potencia de Anthony Joshua.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

