Así quedó la mandíbula de Jake Paul tras caer por KO ante Anthony Joshua

La derrota más contundente en la carrera de Jake Paul no solo quedó marcada en el récord, sino también en lo físico.

Tras recibir un demoledor golpe de nocaut por parte de Anthony Joshua en la pelea celebrada en Miami, el boxeador estadounidense confirmó que sufrió una doble fractura de mandíbula, una lesión que lo obligará a un periodo prolongado de recuperación fuera del ring.

Luego del combate, Paul compartió en sus redes sociales una radiografía en la que se aprecian claramente dos fracturas en el hueso mandibular, consecuencia directa del derechazo que lo dejó inconsciente en el sexto asalto.

El propio peleador describió la lesión como una “mandíbula rota en dos lugares”, confirmando la gravedad del impacto recibido ante el excampeón mundial de los pesos pesados.