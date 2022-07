Sin duda Justin Herbert emerge como candidato no sólo a ser el mejor de su equipo, también el de la liga, checa quién será el mejor jugador de tu equipo (segunda parte).

Raiders de Las Vegas

Si no es Derek Carr, entonces algo salió muy mal. Los Raiders cambiaron por Davante Adams, el antiguo compañero de equipo universitario de Carr y posiblemente el mejor receptor del juego, y dieron una gran extensión al receptor de tragamonedas Hunter Renfrow. También tienen a Darren Waller, uno de los cinco mejores extremos ajustados de la NFL, así como un talentoso cuerpo de corredores que ahora incluye al novato Zamir White. La línea ofensiva es un signo de interrogación, pero el nuevo entrenador Josh McDaniels no está muy preocupado por ello, ya que Carr se librará del balón rápidamente. Carr fue cuarto en la votación de MVP de la liga en 2016 y este grupo tiene más talento que el de ese año.

Chargers de Los Ángeles

El MVP de los Chargers, y posiblemente también el MVP de la liga, será el quarterback Justin Herbert. Fue el MVP del equipo la temporada pasada, lanzando para más de 5,000 yardas y 38 touchdowns mientras se consolidaba como uno de los mejores de la NFL. Herbert estará en el mismo sistema ofensivo este año, rodeado en gran medida de los mismos entrenadores y personal, y esa continuidad debería conducir a una mejora aún mayor por parte de la superestrella. Sí, Herbert va a ser aún mejor en 2022. El siguiente paso para Herbert es llevar a los Chargers a la postemporada.

Rams de Los Ángeles

Sería tentador predecir un gran año para el quarterback Matthew Stafford, en su segunda temporada con el entrenador en jefe Sean McVay y un arsenal de receptores. Pero tengo que ir con el actual Jugador Ofensivo del Año Cooper Kupp aquí, después de que ganara la histórica triple corona en 2021. Kupp se ha mantenido saludable hasta la temporada baja, a diferencia de años anteriores, y espera aprovechar lo que logró la temporada pasada; además, los Rams lo jugarán en todo el campo como lo hicieron la temporada pasada, lo que aumenta su impacto.

Dolphins de Miami

Si eres un fanático de los Dolphins, estás apoyando a que Tua Tagovailoa de un paso al frente después de una tercera temporada de la NFL, pero es más probable que mejore en función del talento mejorado que le rodea. Eso comienza con Tyreek Hill, que logró llegar al precio y quitárselo a Kansas City, pero debería dar a los Dolphins su primer jugador con 10 capturas de touchdown en una temporada inolvidable como la de Mike Wallace en 2014. ¿La última vez que alguien tuvo más de 10? Chris Chambers, con 11 en 2005. El récord del equipo es probablemente seguro: Mark Clayton tenía 18 años en la monstruosa temporada 1984 de Dan Marino.

Vikings de Minnesota

Si ignoramos el valor posicional obvio del quarterback, podemos mirar a las otras estrellas potenciales de la lista y apuntar a quién podría tener el mayor impacto: Justin Jefferson, Danielle Hunter, Dalvin Cook, Harrison Smith, Eric Kendricks y posiblemente Za’Darius Smith. De esos seis, parece que Jefferson podría ser el que lleva al equipo con sus actuaciones y destacar más en su posición que los demás en la suya, especialmente dada su edad y la nueva ofensiva amistosa con los pases.

Patriots de Nueva Inglaterra

Los Patriots le preguntarán mucho a Mac Jones, especialmente si la defensa da un paso al frente como se esperaba, pero él ha puesto el trabajo para absorber esa carga. Jones no tendrá que hacerlo todo él mismo, el juego de carrera debe seguir siendo fuerte, pero los Patriots no volverán a los playoffs a menos que Jones de el estirón. Podría ser una solicitud injusta de un quarterback de segundo año con un cuerpo técnico ofensivo renovado, pero los Patriots han admitido universalmente que ahora es el equipo de Jones. Parece listo para dar el salto. Es demasiado pronto para saber si será suficiente con una defensa más joven y una competencia mucho mejorada de la AFC.

Saints de Nueva Orleáns

Obviamente, Alvin Kamara y Michael Thomas son candidatos, considerando su importancia respectiva para el equipo, pero hay preguntas de disponibilidad sobre ambos. Mientras el quarterback Jameis todavía se está recuperando de su desgarro del LCA, ha estado decidido a progresar lo antes posible. No habrá excusas esta temporada, ya que está entrando en la temporada baja como quarterback titular y ha estado en el sistema durante varios años. Si las lesiones no son motivo de preocupación, los Saints llegarán tan lejos como Winston pueda llevarlas.

Giants de Nueva York

En el mundo ideal de los Giants, esta respuesta será el quarterback Daniel Jones. Pero no es algo seguro que la sexta elección del draft de 2019 se vaya a transformar de repente en un mariscal de élite en su cuarta temporada. Así que hay que voltear a ver el otro lado de la pelota, donde Xavier McKinney, safety de tercer año, está llamando a la puerta de convertirse en un Pro Bowler. Los Giants necesitan que McKinney emerja como el líder de una secundaria no probada, y la elección de segunda ronda de 2020 ha mostrado señales de que está a la altura de la tarea.

Jets de Nueva York

Tiene que ser Zach Wilson. Los Jets tienen un problema si no lo es. Su defensa puede ser buena, pero su ofensiva tiene los creadores de juego y el potencial de ser muy, muy buenos... suponiendo que obtengan un juego sólido desde la posición de quarterback. Es difícil ejercer tanta presión sobre un jugador de segundo año, pero los Jets necesitan desesperadamente que Wilson dé un gran paso adelante en 2022.

Eagles de Filadelfia

Estos podrían haber sido los recién llegados A.J. Brown o Haason Reddick, que actualizarán el juego de pases y de carrera, respectivamente. Pero sí Lane Johnson está sano y en el campo, la línea ofensiva juega a un nivel diferente y la ofensiva es significativamente mejor. Los Eagles perdieron tres de los cuatro partidos sin Johnson la temporada pasada; estaban 8-5 con él, incluida la derrota de postemporada. De 2016 a 2020, los Eagles estaban 38-21-1 cuando Johnson juega en el tackle derecho en comparación con 8-18 cuando está fuera de la alineación. Johnson no es la única razón de esto, pero las diferencias han sido evidentes cuando está ausente.

Steelers de Pittsburgh

T.J. Watt fue el Jugador Defensivo del Año en 2021 con un récord histórico de 22.5 capturas, por lo que es fácil seguir esa ruta de nuevo. Pensando de manera diferente, Najee Harris podría ser aún más importante para el éxito o el fracaso de los Steelers de 2022. Con un nuevo quarterback en el centro por primera vez desde 2004, los Steelers no solo quieren establecer la carrera, sino que necesitan hacerlo con Harris. El corredor se ha vuelto más grande y especialmente más fuerte después de una temporada de novato a pesar de no tener mucha ayuda de su línea ofensiva. Los Steelers mejoraron a sus chicos por adelantado y no estarían en contra de otra temporada de 381 toques como lo había hecho hace un año.

49ers de San Francisco

Nick Bosa habría sido el MVP del equipo el año pasado si no fuera por la temporada de supernova de Deebo Samuel. Bosa registró un récord personal de 15.5 capturas a pesar de una de las tasas de doble equipo más altas de la liga. ¿Este año? Los 49ers usaron su mejor selección de draft en un corredor de borde, Drake Jackson. Tener a Arik Armstead en el tackle defensivo a tiempo completo y a Javon Kinlaw más sano de lo que ha estado en dos temporadas también debería aliviar la presión sobre Bosa.

Seahawks de Seattle

Con Russell Wilson en Denver y Bobby Wagner en Los Ángeles, el Safety Quandre Diggs, de 29 años, es el único jugador actual de los Seahawks que ha llegado al Pro Bowl en cada una de las dos últimas temporadas (aunque Jamal Adams lo hizo tres años consecutivos a partir de 2018-20). Diggs es el mejor jugador defensivo de Seattle y uno de los mejores jugadores en su posición. Diggs, Adams y DK Metcalf serían buenas elecciones aquí, pero lo más probables es que sea Diggs porque no solo es consistente, sino que su éxito individual no depende del talento de un quarterback.

Buccaneers de Tampa Bay

Mientras Tom Brady esté sano, es difícil imaginar que no asiente con el líder, especialmente a los 45 años, en su temporada 23 en la NFL. Tendría que haber un cambio pronunciado en el juego terrestre para que Leonard Fournette corra lo suficiente y anote lo suficiente como para superar a Brady. Dentro del juego de pases, Mike Evans es una buena apuesta para touchdowns de dos dígitos, pero realmente tendría que hacer capturas de carretes destacados para ser visto como el MVP sobre su quarterback.

Titans de Tennessee

Derrick Henry es un fuerte subcampeón en yardas por tierra al que se le pedirá de nuevo que lleve una ofensiva y de nuevo ha estado organizando una temporada baja para hacerlo posible, pero las preguntas de los Titanes en la línea ofensiva y en el receptor ponen en duda una gran temporada para Henry. Se espera una gran temporada para Jeffery Simmons. Está rodeado de piezas que conforman uno de los frentes defensivos más feroces de la liga, está entrando en su mejor momento y tiene una presencia interior tan disruptiva como se puede encontrar al este de Aaron Donald.

Commanders de Washington

Hay cierto riesgo con esta designación teniendo en cuenta que el receptor Terry McLaurin se saltó la mayor parte del programa fuera de temporada de Washington debido al retraso de la conversación sobre la extensión del contrato (finalmente resuelta a finales de junio) y la incertidumbre con el nuevo quarterback Carson Wentz, pero el talento de McLaurin es innegable. El jugador de cuarto año también tiene el mejor elenco de apoyo, quarterback y otros receptores, desde que entró en la liga.