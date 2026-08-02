Un toque desata la tormenta: Tim Tawa, de los Diamondbacks rompe juego perfecto y arma la bronca en Cleveland

El receptor Patrick Bailey encaró al jardinero de Arizona, mientras Brayan Rocchio también reclamó por una jugada que muchos consideran una falta de respeto cuando un pitcher está construyendo un juego perfecto. La tensión aumentó con intercambios de palabras entre ambos equipos.

Con Cleveland arriba 5-0 y Williams dominando de forma absoluta, el lanzador había retirado a todos los bateadores que había enfrentado cuando, en la sexta entrada , Tawa sorprendió al intentar un toque ante una recta de 96 millas por hora . La pelota terminó de foul, pero la acción bastó para provocar una inmediata reacción de los Guardianes.

Lo que parecía encaminarse hacia una tarde histórica para Gavin Williams terminó convertido en uno de los episodios más polémicos de la temporada de las Grandes Ligas. El duelo entre Arizona Diamondbacks y Cleveland Guardians en Progressive Field cambió por completo cuando Tim Tawa intentó romper el juego perfecto con un toque de bola, una decisión que desató la furia del equipo local y reavivó el eterno debate sobre las reglas no escritas del béisbol.

Sin embargo, la controversia apenas comenzaba. En el siguiente lanzamiento, Tawa abandonó la idea del toque y conectó un imparable al jardín derecho, terminando oficialmente con el juego perfecto y el sin hit que estaba construyendo Williams.

Poco después, una intensa lluvia obligó al umpire principal, Lance Barksdale, a detener el encuentro para permitir que el personal del estadio cubriera el terreno con la lona. Fue entonces cuando el manager de Cleveland, Stephen Vogt, salió del dugout para reclamar airadamente a la banca de Arizona, provocando que ambos equipos vaciaran las bancas y se reunieran cerca del plato en un ambiente de máxima tensión.

La confrontación no pasó a mayores gracias a la intervención de los umpires, quienes pidieron despejar el cuadro interior para que pudiera colocarse la lona. La necesidad de proteger el terreno obligó a los jugadores a retirarse a los vestidores, dejando la discusión inconclusa.

La jugada de Tawa volvió a dividir opiniones dentro del béisbol. Para un sector, intentar un toque de bola cuando un lanzador mantiene un juego perfecto rompe uno de los códigos de respeto más arraigados de las Grandes Ligas. Otros, en cambio, sostienen que mientras la acción esté permitida por el reglamento, cualquier recurso es válido para ayudar a su equipo a ganar.

Más allá del resultado, el episodio dejó una imagen que difícilmente será olvidada: un intento de toque, un hit que acabó con la perfección de Williams y unas bancas vacías bajo la lluvia, en una escena que ya forma parte de los momentos más intensos de la actual temporada de la MLB.