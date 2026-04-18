Universidad IESEC festeja 27 años con Carrera Familiar 5K en Saltillo; conoce cómo participar

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Deportes
/ 18 abril 2026
    Universidad IESEC festeja 27 años con Carrera Familiar 5K en Saltillo; conoce cómo participar
    La Universidad IESEC presentó en Saltillo los detalles de su Carrera 5K 2026, un evento con causa familiar, premios en efectivo y actividades especiales por el Día de las Madres. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

La carrera está programada para el 10 de mayo a las 8 de la mañana sobre Avenida Universidad y Venustiano Carranza, con categorías varonil y femenil, premios en efectivo, rifas para mamás y actividades familiares

Como parte de los festejos por sus 27 años de trayectoria educativa, la Universidad IESEC anunció la quinta edición de su Carrera 5K, un evento que se realizará el próximo 10 de mayo en Saltillo bajo el lema “Llevamos la familia dentro, lo que nos permite volar”.

Durante la presentación oficial, el Rector Héctor Pineda explicó que esta actividad busca reforzar la importancia de la salud física y emocional tanto entre la comunidad estudiantil como en la sociedad en general, a través de una jornada deportiva con enfoque familiar.

Por su parte, el contador público y director de la Universidad IESEC, Guillermo Vázquez Bernal, detalló que la competencia arrancará a las 8:00 de la mañana, teniendo como salida y meta las instalaciones de la institución, ubicadas sobre Avenida Universidad.

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El trayecto avanzará por el bulevar Venustiano Carranza con dirección al sur hasta la calle Chihuahua, para después retornar por la misma vía hacia la Clínica 2 del IMSS y concluir nuevamente en el punto de partida.

En cuanto a las inscripciones, se informó que tendrán un costo de 250 pesos para estudiantes y personal administrativo, mientras que para el público en general será de 300 pesos. El kit de corredor incluirá playera conmemorativa, medalla de finalista, número de competidor y chip para cronometraje electrónico.

$!La Universidad IESEC celebrará su quinta Carrera 5K el próximo 10 de mayo en Saltillo, como parte de los festejos por su 27 aniversario.
La Universidad IESEC celebrará su quinta Carrera 5K el próximo 10 de mayo en Saltillo, como parte de los festejos por su 27 aniversario. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Uno de los aspectos distintivos de esta edición es que coincidirá con la conmemoración del Día de las Madres, por lo que los organizadores prepararon un festejo especial al término de la carrera.

Entre las actividades anunciadas destacan rifas dirigidas a las mamás, con premios aportados por patrocinadores como bicicletas, cambios de imagen, sesiones fotográficas, pasteles, faciales y masajes de recuperación.

Además, el evento tendrá un ambiente completamente familiar, ya que se complementará con una fiesta popular, venta de antojitos mexicanos, la presentación del Ballet Folclórico de la universidad y un área infantil con caballetes de pintura y brincolines.

Durante la rueda de prensa, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, Edgar Omar Fuentes Montes, subrayó que este tipo de iniciativas ayudan a fortalecer el tejido social y contribuyen a la formación de ciudadanos más sanos y comprometidos.

$!La presentación de la Carrera 5K de la Universidad IESEC destacó un recorrido familiar, premiación en efectivo y actividades especiales para conmemorar el Día de las Madres.
La presentación de la Carrera 5K de la Universidad IESEC destacó un recorrido familiar, premiación en efectivo y actividades especiales para conmemorar el Día de las Madres. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

En el tema competitivo, la premiación estará dividida en ramas varonil y femenil, con incentivos económicos de 1,000 pesos para el primer lugar, 750 para el segundo y 500 para el tercero.

En materia de seguridad, los organizadores señalaron que contarán con respaldo del Municipio de Saltillo y servicios de apoyo coordinados por el Ayuntamiento para resguardar a los participantes durante todo el recorrido.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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