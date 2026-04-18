Universidad IESEC festeja 27 años con Carrera Familiar 5K en Saltillo; conoce cómo participar

Como parte de los festejos por sus 27 años de trayectoria educativa, la Universidad IESEC anunció la quinta edición de su Carrera 5K, un evento que se realizará el próximo 10 de mayo en Saltillo bajo el lema “Llevamos la familia dentro, lo que nos permite volar”. Durante la presentación oficial, el Rector Héctor Pineda explicó que esta actividad busca reforzar la importancia de la salud física y emocional tanto entre la comunidad estudiantil como en la sociedad en general, a través de una jornada deportiva con enfoque familiar. Por su parte, el contador público y director de la Universidad IESEC, Guillermo Vázquez Bernal, detalló que la competencia arrancará a las 8:00 de la mañana, teniendo como salida y meta las instalaciones de la institución, ubicadas sobre Avenida Universidad.

El trayecto avanzará por el bulevar Venustiano Carranza con dirección al sur hasta la calle Chihuahua, para después retornar por la misma vía hacia la Clínica 2 del IMSS y concluir nuevamente en el punto de partida. En cuanto a las inscripciones, se informó que tendrán un costo de 250 pesos para estudiantes y personal administrativo, mientras que para el público en general será de 300 pesos. El kit de corredor incluirá playera conmemorativa, medalla de finalista, número de competidor y chip para cronometraje electrónico.

Uno de los aspectos distintivos de esta edición es que coincidirá con la conmemoración del Día de las Madres, por lo que los organizadores prepararon un festejo especial al término de la carrera. Entre las actividades anunciadas destacan rifas dirigidas a las mamás, con premios aportados por patrocinadores como bicicletas, cambios de imagen, sesiones fotográficas, pasteles, faciales y masajes de recuperación. Además, el evento tendrá un ambiente completamente familiar, ya que se complementará con una fiesta popular, venta de antojitos mexicanos, la presentación del Ballet Folclórico de la universidad y un área infantil con caballetes de pintura y brincolines. Durante la rueda de prensa, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, Edgar Omar Fuentes Montes, subrayó que este tipo de iniciativas ayudan a fortalecer el tejido social y contribuyen a la formación de ciudadanos más sanos y comprometidos.

En el tema competitivo, la premiación estará dividida en ramas varonil y femenil, con incentivos económicos de 1,000 pesos para el primer lugar, 750 para el segundo y 500 para el tercero. En materia de seguridad, los organizadores señalaron que contarán con respaldo del Municipio de Saltillo y servicios de apoyo coordinados por el Ayuntamiento para resguardar a los participantes durante todo el recorrido.

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