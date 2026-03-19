Efraín Juárez, multado por ‘efusivo’ no es el único, ¿a qué otros técnicos les ha pegado la Comisión Disciplinaria con una buena lana?

El técnico de los Pumas, Efraín Juárez, sigue en el centro de la polémica, a días de que la Comisión Disciplinaria lo sancionó tras su polémico festejo en el duelo ante Cruz Azul, se menciona que dicha acción pudo haber sido dirigida hacia la directiva universitaria. El estratega recibió una multa económica cercana a los $352 mil pesos, colocándose entre los castigos más elevados impuestos a un director técnico en el futbol mexicano, aunque no el más alto en la historia. Todo se originó por su celebración en el Estadio Olímpico Universitario, donde realizó gestos obscenos hacia la grada de Palomar, señalando sus genitales y lanzando la frase: “Aquí hay huevos hijos de pu... Aquí hay huevos”, lo que detonó la sanción. Sin embargo, la polémica fue más allá del festejo, ya que versiones difundidas por Fox Sports apuntan a que el mensaje no iba dirigido únicamente a la afición, sino también a la directiva universitaria.

De acuerdo con estos reportes, Juárez mantiene una fuerte tensión interna, particularmente con Antonio Sancho, lo que habría dado un trasfondo aún más delicado a sus acciones. Pese a ello, el propio técnico defendió su postura en conferencia de prensa, asegurando que su reacción fue un acto de orgullo hacia el club: “Era un festejo con la grada... en este club sobran huevos”, reafirmó. A VARIOS LES HA CAÍDO ‘DOÑA MULTA’ Lo cierto es que el caso de Juárez no es aislado, ya que en los últimos años varios entrenadores han sido castigados económicamente por conductas similares o por rebasar los límites en el banquillo. Uno de los antecedentes más recientes es el de Martín Anselmi, quien también fue multado por celebración excesiva, teniendo que pagar aproximadamente $325 mil 710 pesos, en un caso muy similar al de Juárez. Ambos técnicos, curiosamente, son los únicos que han sido sancionados específicamente por este tipo de conducta, lo que evidencia el endurecimiento de criterios disciplinarios en este rubro.

Otro nombre recurrente en este tipo de episodios es el de Miguel Herrera, quien en su etapa con América fue castigado por criticar de forma airada al arbitraje, aunque en su caso no se reveló el monto de la multa. En la misma línea aparece André Jardine, actual referente en los banquillos del futbol mexicano, quien también fue sancionado por cuestionar el trabajo de los silbantes, sin que se hicieran públicas las cifras. La lista continúa con Óscar García Junyent, quien fue castigado tras un incidente en el que agredió a James Rodríguez, sumándose así al historial de técnicos sancionados. No obstante, el castigo económico más alto del que se tiene registro corresponde a Gustavo Lema, exentrenador de Pumas, quien tuvo que pagar entre $325 mil 710 y $651 mil 420 pesos por invadir la cancha y mantener una conducta inapropiada. De esta manera, el caso de Efraín Juárez se integra a una tendencia clara en la Liga MX: los entrenadores, al igual que los jugadores, no están exentos de sanciones económicas cuando cruzan la línea, ya sea por festejos, declaraciones o comportamientos fuera de control.

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