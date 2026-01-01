World Boxing hace obligatorios los test de identificación de sexo para boxeadores varoniles

World Boxing (WB), organismo internacional del boxeo con reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI), puso en marcha a partir de este jueves una nueva exigencia para los competidores de la rama varonil: la presentación obligatoria de pruebas de identificación de sexo como condición para participar en eventos avalados por la federación. La medida ya se encontraba vigente para las boxeadoras desde el 20 de agosto del año pasado, fecha en la que WB decidió anticipar su aplicación con miras a los Campeonatos Mundiales celebrados en Liverpool, Reino Unido, durante la primera quincena de septiembre. En aquel momento, la federación optó por no imponer de forma inmediata la misma obligación a los hombres, aunque sí recomendó a las federaciones nacionales iniciar el proceso de pruebas. TE PUEDE INTERESAR: Crisis total en Gabón: el gobierno disuelve a la selección, despide al cuerpo técnico y expulsa a Aubameyang La obligatoriedad para la categoría masculina quedó finalmente fijada para el 1 de enero de 2026. Según explicó WB, la decisión de escalonar la implementación respondió a que los debates sobre elegibilidad, seguridad e integridad competitiva habían sido más visibles en la rama femenil, lo que llevó a priorizarla en una primera etapa.

De acuerdo con la normativa, todos los boxeadores mayores de 18 años que aspiren a competir en torneos organizados o avalados por World Boxing deberán someterse a una prueba PCR u otro examen equivalente que permita identificar material genético específico. El objetivo es determinar el sexo del atleta y confirmar su elegibilidad para participar en combates oficiales. La federación dejó claro que el cumplimiento del requisito será indispensable. En el comunicado emitido el 20 de agosto, WB señaló que cualquier deportista que no entregue resultados certificados de la prueba correspondiente quedará impedido de competir en sus eventos, sin excepciones.

