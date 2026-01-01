World Boxing hace obligatorios los test de identificación de sexo para boxeadores varoniles

/ 1 enero 2026
    World Boxing hace obligatorios los test de identificación de sexo para boxeadores varoniles
    Los boxeadores mayores de 18 años deberán presentar pruebas PCR u otros exámenes equivalentes para competir. FOTO: ESPECIAL

La medida, que ya estaba vigente para las mujeres desde agosto, forma parte de los nuevos criterios de elegibilidad adoptados por el organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional

World Boxing (WB), organismo internacional del boxeo con reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI), puso en marcha a partir de este jueves una nueva exigencia para los competidores de la rama varonil: la presentación obligatoria de pruebas de identificación de sexo como condición para participar en eventos avalados por la federación.

La medida ya se encontraba vigente para las boxeadoras desde el 20 de agosto del año pasado, fecha en la que WB decidió anticipar su aplicación con miras a los Campeonatos Mundiales celebrados en Liverpool, Reino Unido, durante la primera quincena de septiembre. En aquel momento, la federación optó por no imponer de forma inmediata la misma obligación a los hombres, aunque sí recomendó a las federaciones nacionales iniciar el proceso de pruebas.

La obligatoriedad para la categoría masculina quedó finalmente fijada para el 1 de enero de 2026. Según explicó WB, la decisión de escalonar la implementación respondió a que los debates sobre elegibilidad, seguridad e integridad competitiva habían sido más visibles en la rama femenil, lo que llevó a priorizarla en una primera etapa.

De acuerdo con la normativa, todos los boxeadores mayores de 18 años que aspiren a competir en torneos organizados o avalados por World Boxing deberán someterse a una prueba PCR u otro examen equivalente que permita identificar material genético específico. El objetivo es determinar el sexo del atleta y confirmar su elegibilidad para participar en combates oficiales.

La federación dejó claro que el cumplimiento del requisito será indispensable. En el comunicado emitido el 20 de agosto, WB señaló que cualquier deportista que no entregue resultados certificados de la prueba correspondiente quedará impedido de competir en sus eventos, sin excepciones.

World Boxing se convirtió así en la primera federación dentro del movimiento olímpico en establecer pruebas de verificación de género de manera formal. La organización justificó la política bajo el argumento de buscar condiciones equitativas y proteger la seguridad de todos los participantes dentro del ring.

WB fue creada en abril de 2023 y obtuvo el reconocimiento provisional del COI en febrero de este año. Este aval le permitió asumir la organización del boxeo olímpico, luego de que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) fuera inhabilitada por el propio COI debido a problemas financieros, administrativos y cuestionamientos relacionados con el arbitraje.

La aplicación de estas pruebas no ha estado exenta de controversia. La boxeadora argelina Imane Khelif impugnó la normativa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), recurso que fue confirmado por el propio tribunal el 1 de septiembre pasado.

Khelif conquistó la medalla de oro en la categoría de 66 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París, en un contexto marcado por señalamientos derivados de sus niveles elevados de testosterona. Pese a ello, el COI respaldó su participación y su título, al asegurar que no existían pruebas de que fuera una atleta transgénero ni de que hubiera presentado modificaciones en su sexo biológico.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

