WWE en México 2026: Fechas, boletos y cartelera de Raw y SmackDown en CDMX

La WWE encendió la expectativa de los aficionados mexicanos al anunciar su regreso al país con una gira que promete convertirse en uno de los momentos más importantes para la lucha libre en México durante 2026, pues Raw y SmackDown serán transmitidos en vivo desde la Ciudad de México.

El WWE México Live Tour arrancará el miércoles 9 de septiembre con un evento en Guadalajara, continuará el jueves 10 en Monterrey y tendrá su punto más alto en la Arena Ciudad de México, donde Friday Night SmackDown se realizará el viernes 11 de septiembre y Monday Night Raw se presentará el lunes 14 de septiembre.

La noticia representa un golpe directo al corazón de la afición mexicana, ya que no se trata únicamente de una gira con funciones no televisadas, sino del regreso de los dos programas principales de WWE a territorio nacional con señal para audiencia internacional.