WWE en México 2026: Fechas, boletos y cartelera de Raw y SmackDown en CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    WWE en México 2026: Fechas, boletos y cartelera de Raw y SmackDown en CDMX
    WWE anunció su regreso a México con eventos en Guadalajara, Monterrey y CDMX, donde Raw y SmackDown serán transmitidos en vivo. FOTO: X/WWE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Lucha Libre

Localizaciones


CDMX
Monterrey

Organizaciones


WWE

La empresa anunció una gira histórica por Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México; la gran novedad será el regreso de sus dos shows televisados al país tras 15 años de espera

La WWE encendió la expectativa de los aficionados mexicanos al anunciar su regreso al país con una gira que promete convertirse en uno de los momentos más importantes para la lucha libre en México durante 2026, pues Raw y SmackDown serán transmitidos en vivo desde la Ciudad de México.

El WWE México Live Tour arrancará el miércoles 9 de septiembre con un evento en Guadalajara, continuará el jueves 10 en Monterrey y tendrá su punto más alto en la Arena Ciudad de México, donde Friday Night SmackDown se realizará el viernes 11 de septiembre y Monday Night Raw se presentará el lunes 14 de septiembre.

La noticia representa un golpe directo al corazón de la afición mexicana, ya que no se trata únicamente de una gira con funciones no televisadas, sino del regreso de los dos programas principales de WWE a territorio nacional con señal para audiencia internacional.

La última vez que Raw y SmackDown se transmitieron desde México fue en 2011, por lo que la espera se romperá después de 15 años.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/regresa-a-la-titularidad-mexico-vence-a-australia-con-sorpresivo-regreso-de-memo-ochoa-rumbo-al-mundial-2026-OG21056976

El anuncio también llega en una etapa de mayor presencia de WWE en el mercado mexicano, marcada por su vínculo con AAA y por una semana que tendrá como otro punto fuerte TripleMania 34, programada para el domingo 13 de septiembre en la Arena CDMX. Con ello, la capital del país se perfila para vivir varios días de alto impacto luchístico.

Aunque la empresa todavía no ha revelado las carteleras oficiales ni las superestrellas que formarán parte de cada función, la expectativa apunta a que WWE presentará talento de sus marcas principales, además de posibles apariciones relacionadas con la lucha libre mexicana.

Los boletos para los eventos de WWE en México saldrán a la venta el viernes 5 de junio por medio de Superboletos, por lo que se espera una alta demanda, especialmente para las funciones televisadas de SmackDown y Raw en la Ciudad de México.

Con este anuncio, WWE no sólo confirma su regreso a México, sino que eleva la apuesta al llevar sus programas semanales más importantes a una de las plazas con mayor tradición luchística del mundo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Lucha Libre

Localizaciones


CDMX
Monterrey

Organizaciones


WWE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Narcobloqueos en Zitácuaro, Michoacán

‘Narcobloqueos’ dentro de Zitácuaro, Michoacán, tras enfrentamientos con Ejército de México
Traición a la patria

Traición a la patria
true

Dos Leones y la misma advertencia: conectar
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribaron a Reynosa, Tamaulipas.

Cártel del noreste está en la mira de Trump
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), fue fotografiado en el Hotel Ixtapan Spas Resort de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Peña Nieto reaparece en México, es visto en hotel de Ixtapan de la Sal
El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo
Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?