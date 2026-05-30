WWE en México 2026: Fechas, boletos y cartelera de Raw y SmackDown en CDMX
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La empresa anunció una gira histórica por Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México; la gran novedad será el regreso de sus dos shows televisados al país tras 15 años de espera
La WWE encendió la expectativa de los aficionados mexicanos al anunciar su regreso al país con una gira que promete convertirse en uno de los momentos más importantes para la lucha libre en México durante 2026, pues Raw y SmackDown serán transmitidos en vivo desde la Ciudad de México.
El WWE México Live Tour arrancará el miércoles 9 de septiembre con un evento en Guadalajara, continuará el jueves 10 en Monterrey y tendrá su punto más alto en la Arena Ciudad de México, donde Friday Night SmackDown se realizará el viernes 11 de septiembre y Monday Night Raw se presentará el lunes 14 de septiembre.
La noticia representa un golpe directo al corazón de la afición mexicana, ya que no se trata únicamente de una gira con funciones no televisadas, sino del regreso de los dos programas principales de WWE a territorio nacional con señal para audiencia internacional.
La última vez que Raw y SmackDown se transmitieron desde México fue en 2011, por lo que la espera se romperá después de 15 años.
El anuncio también llega en una etapa de mayor presencia de WWE en el mercado mexicano, marcada por su vínculo con AAA y por una semana que tendrá como otro punto fuerte TripleMania 34, programada para el domingo 13 de septiembre en la Arena CDMX. Con ello, la capital del país se perfila para vivir varios días de alto impacto luchístico.
Aunque la empresa todavía no ha revelado las carteleras oficiales ni las superestrellas que formarán parte de cada función, la expectativa apunta a que WWE presentará talento de sus marcas principales, además de posibles apariciones relacionadas con la lucha libre mexicana.
Los boletos para los eventos de WWE en México saldrán a la venta el viernes 5 de junio por medio de Superboletos, por lo que se espera una alta demanda, especialmente para las funciones televisadas de SmackDown y Raw en la Ciudad de México.
Con este anuncio, WWE no sólo confirma su regreso a México, sino que eleva la apuesta al llevar sus programas semanales más importantes a una de las plazas con mayor tradición luchística del mundo.