¿Regresa a la titularidad? México vence a Australia con sorpresivo regreso de Memo Ochoa rumbo al Mundial 2026

México dio otro paso en su preparación rumbo al Mundial 2026 al vencer 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, en un partido que sirvió como prueba directa para Javier Aguirre antes de definir los últimos ajustes de su convocatoria. El Tricolor encontró la diferencia al minuto 28, cuando Johan Vásquez apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Alexis Vega tras un tiro de esquina. El defensa mexicano mandó el balón junto al poste izquierdo y abrió el marcador en un primer tiempo donde México tuvo mayor control, presión alta y varias llegadas generadas desde los costados.

El triunfo no sólo dejó buenas sensaciones por el resultado, sino también por el regreso de Guillermo Ochoa a la portería nacional.

El histórico guardameta ingresó para el segundo tiempo en lugar de Raúl Rangel, en una decisión que volvió a ponerlo en el radar en la pelea interna por un lugar rumbo a la Copa del Mundo. Ochoa respondió de inmediato. Australia adelantó líneas en el complemento y encontró espacios para exigir al arquero mexicano, quien intervino en momentos clave para sostener la ventaja. Una de las acciones más importantes llegó al 48’, cuando Aiden O’Neill sacó un disparo desde fuera del área que fue contenido por el guardameta tricolor. México también movió varias piezas durante la segunda mitad. Entraron Santiago Giménez, César Huerta, Israel Reyes, Julián Quiñones, Gilberto Mora, Érik Lira, César Montes, Jesús Gallardo, Obed Vargas y Alejandro Gómez, en un ensayo amplio que permitió a Aguirre observar variantes en todas las líneas. Australia tuvo sus mejores momentos después del descanso, con más presión, remates de media distancia y centros al área. Sin embargo, el Tri logró resistir, cerró espacios en defensa y administró la ventaja hasta el silbatazo final, pese a los cinco minutos de compensación. El resultado fortalece a México en la recta final rumbo al Mundial 2026, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Aunque el marcador fue corto, el partido dejó señales importantes: Johan Vásquez confirmó su peso en pelota parada, Alexis Vega volvió a ser factor con asistencia y Ochoa regresó con minutos y atajadas en un momento clave.

Con la victoria sobre Australia, la Selección Mexicana mantiene el impulso competitivo antes de cerrar su preparación mundialista. Para Javier Aguirre, el reto ahora será transformar estas pruebas en decisiones definitivas, con una portería que vuelve a encender la conversación y con un equipo que aún busca su mejor versión antes del debut mundialista.

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