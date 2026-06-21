Wyndham Clark conquista Shinnecock Hills y gana su segundo US Open

Wyndham Clark volvió a demostrar que el US Open ya tiene un lugar especial en su carrera. El estadounidense se proclamó campeón del US Open 2026 en Shinnecock Hills Golf Club, en Southampton, Nueva York, tras resistir una última ronda de máxima tensión y cerrar el torneo con -4, apenas un golpe por delante de Sam Burns. La victoria tuvo drama hasta el último green. Clark llegó al domingo con seis golpes de ventaja, pero el campo neoyorquino convirtió la jornada final en una prueba de supervivencia. El campeón firmó 73 golpes, tres sobre par, suficiente para sostenerse en la cima pese al empuje de Burns, quien entregó una tarjeta de 67 y se quedó a nada de forzar el desempate.

Para Clark, el triunfo representa mucho más que otro título. Es su segundo US Open después del conquistado en 2023 en Los Angeles Country Club, donde venció por un golpe a Rory McIlroy y ganó el primer major de su carrera.

Tres años después, confirmó que no fue una sorpresa pasajera: ya es bicampeón del Abierto de Estados Unidos. El camino al título se construyó desde temprano. Clark tomó el liderato con autoridad, marcó el ritmo durante la semana y llegó a los últimos 18 hoyos con margen para soportar errores. Sin embargo, el cierre lo obligó a mostrar temple. Mientras Burns recortaba distancia y Tom Kim junto a Scottie Scheffler presionaban desde atrás, Clark encontró los golpes necesarios para mantenerse con vida. El US Open 2026 dejó otra lectura: Shinnecock Hills volvió a castigar sin piedad. El viento, los greens complejos y la presión del domingo hicieron que la ventaja inicial se redujera hasta el límite.

Aun así, Clark respondió donde más pesa la historia del torneo: en los hoyos finales. Con este campeonato, Wyndham Clark fortalece su nombre entre los grandes protagonistas del golf actual. De campeón inesperado en 2023 a ganador consolidado en 2026, el estadounidense ya tiene dos majors y una relación especial con el US Open, el escenario que lo convirtió en estrella y ahora lo confirma como figura de época.

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