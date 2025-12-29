Chicharito Hernández ‘da de qué hablar’ tras aparecer en video de Sia

El nombre de Javier “Chicharito” Hernández volvió a colocarse entre las tendencias digitales, aunque esta vez el motivo se aleja del futbol y se acerca al terreno del arte y la cultura pop. El exdelantero de la Selección Mexicana apareció de manera inesperada en el entorno privado de la cantante australiana Sia, a partir de un detalle que llamó la atención de millones de usuarios en redes sociales.

La situación se detonó luego de que Sia compartiera un video breve en el que se le observa interpretando una canción de forma casual dentro de su casa. La grabación, pensada como un momento espontáneo, terminó generando una reacción distinta a la habitual. Detrás de la artista, en una de las paredes del lugar, se distingue un mural de gran tamaño que no pasó desapercibido para los seguidores del futbol.

La pintura muestra a un jugador con el uniforme que la Selección Mexicana utilizó durante el Mundial de Sudáfrica 2010, con el dorsal 14 y rasgos que coinciden con los de un joven Javier Hernández. El detalle que provocó mayor conversación es la escena representada: el futbolista mexicano aparece besando a un jugador con el uniforme de la Selección de España, en una imagen que mezcla referencias deportivas con una narrativa visual abierta a múltiples interpretaciones.