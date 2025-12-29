Chicharito Hernández ‘da de qué hablar’ tras aparecer en video de Sia
La cantante provocó reacciones en redes sociales, donde aficionados y usuarios debaten el significado de la obra y su inesperada presencia en el entorno de la cantante australiana
El nombre de Javier “Chicharito” Hernández volvió a colocarse entre las tendencias digitales, aunque esta vez el motivo se aleja del futbol y se acerca al terreno del arte y la cultura pop. El exdelantero de la Selección Mexicana apareció de manera inesperada en el entorno privado de la cantante australiana Sia, a partir de un detalle que llamó la atención de millones de usuarios en redes sociales.
La situación se detonó luego de que Sia compartiera un video breve en el que se le observa interpretando una canción de forma casual dentro de su casa. La grabación, pensada como un momento espontáneo, terminó generando una reacción distinta a la habitual. Detrás de la artista, en una de las paredes del lugar, se distingue un mural de gran tamaño que no pasó desapercibido para los seguidores del futbol.
La pintura muestra a un jugador con el uniforme que la Selección Mexicana utilizó durante el Mundial de Sudáfrica 2010, con el dorsal 14 y rasgos que coinciden con los de un joven Javier Hernández. El detalle que provocó mayor conversación es la escena representada: el futbolista mexicano aparece besando a un jugador con el uniforme de la Selección de España, en una imagen que mezcla referencias deportivas con una narrativa visual abierta a múltiples interpretaciones.
Hasta ahora, no existe información oficial sobre el autor de la obra ni sobre el significado específico del mural. Tampoco se ha identificado con claridad al futbolista español retratado, lo que ha alimentado la especulación entre usuarios que analizan cada elemento de la pintura. Para algunos, se trata de una expresión artística que busca provocar reflexión; para otros, es simplemente una pieza decorativa que utiliza figuras reconocibles del futbol internacional.
Aunque el video detonó la conversación en días recientes, el mural no es nuevo. Publicaciones antiguas de Sia muestran que la obra ya formaba parte de la decoración de su casa al menos desde 2022. En aquel momento, las imágenes no tuvieron mayor eco entre los aficionados al futbol, pero la reciente difusión del video cambió el alcance de la escena.
Las reacciones no se hicieron esperar. Aficionados mexicanos compartieron comentarios que van desde la sorpresa hasta el humor, mientras otros destacaron la forma en que el futbol se cruza con expresiones artísticas fuera de la cancha. Hasta el momento, ni Javier Hernández ni Sia han emitido una postura pública sobre el mural, que continúa circulando y generando debate en plataformas como X y TikTok.