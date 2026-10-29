‘Ya le ofrecí disculpas’... Hugo Sánchez reconoce su error ante Miguel Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos 94

En una entrevista con el comunicador Yordi Rosado, el histórico goleador mexicano explicó por qué rechazó inicialmente la posibilidad de ingresar al terreno de juego en una posición distinta a la de delantero. También reveló que ya buscó al estratega para ofrecerle disculpas por aquella decisión.

Más de tres décadas después de la eliminación de México en el Mundial de Estados Unidos 1994, Hugo Sánchez reconoció que cometió un error al no aceptar las indicaciones del entonces director técnico de la Selección Mexicana, Miguel Mejía Barón , durante el partido de Octavos de Final contra Bulgaria.

El episodio ocurrió el 5 de julio de 1994, cuando México quedó eliminado en una tanda de penales tras empatar 1-1 con Bulgaria. La imagen de Sánchez en la banca se convirtió en uno de los recuerdos más discutidos de aquella participación mundialista.

HUGO SÁNCHEZ EXPLICÓ POR QUÉ NO QUISO ENTRAR AL CAMPO

El partido cambió de rumbo cuando Luis García fue expulsado al minuto 57, después de recibir una segunda tarjeta amarilla. México tuvo que afrontar el resto del encuentro con un futbolista menos, incluidos los tiempos extra.

Ante ese escenario, Mejía Barón contempló la entrada de Hugo Sánchez, aunque la idea era utilizarlo en una zona del mediocampo para equilibrar al equipo y responder a las necesidades tácticas del encuentro.

El exdelantero explicó que su resistencia no se debió a una falta de compromiso con la Selección Mexicana, sino a que no se sentía preparado para cumplir funciones defensivas en una posición que no dominaba.

“Le dije: ‘Oye, Miguel, si me metes, méteme de delantero, porque ahí yo, por supuesto, soy experto y me voy con todo’. Pero jugar ahí en el centro del campo, eso no quiero fastidiar al equipo. No quiero que se vea que por ahí es el lado frágil en caso de defender. Yo no tenía el oficio de defender”, relató.

Sánchez también recordó que su experiencia en el futbol europeo influyó en la manera en que evaluó la propuesta. En aquel momento, temía que jugar fuera de su posición habitual perjudicara al equipo y afectara su desempeño.

“Yo en mi papel, en mi momento, pues vengo de Europa, estoy aquí en el Mundial, voy a estar en una posición. No quería hacer el ridículo, no quería fallarle a la selección. Y le dije: ‘Oye, piénsale bien’”, recordó.

SU ETAPA COMO ENTRENADOR LE HIZO CAMBIAR DE PERSPECTIVA

Con el paso de los años, Hugo Sánchez aseguró que entendió mejor la postura de Mejía Barón, especialmente después de convertirse en director técnico y tener que tomar decisiones tácticas que implicaban cambiar a los jugadores de posición.

Como entrenador de Pumas de la UNAM, equipo con el que consiguió el bicampeonato en 2004, recordó el caso de Jaime Lozano, a quien utilizó como lateral izquierdo pese a que su posición habitual era el mediocampo.

“Ahora que soy DT también, yo le digo a un jugador, Jaime Lozano, sin ir más lejos, que fue también seleccionado nacional. Pues él era centrocampista y lo metí a jugar de lateral izquierdo. Y en esa posición brilló muchísimo, pero realmente era medio. Y cuando le dije que lo quería poner ahí, no me dijo nada. Accedió y aceptó”, explicó.

La experiencia le permitió comprender que un entrenador debe priorizar las necesidades del equipo y que los futbolistas, en determinadas circunstancias, deben adaptarse a funciones distintas de las habituales.

HUGO SÁNCHEZ CONFIRMA QUE YA SE DISCULPÓ CON MEJÍA BARÓN

El exgoleador confirmó que habló con Miguel Mejía Barón para reconocer que pudo haber aceptado la instrucción durante aquel partido mundialista.

“Ahora que soy entrenador, digo, mira, podría haber accedido y lo reconozco. Es más, hasta a Miguel ya le ofrecí disculpas por la situación esa de que en su momento tenía que haber accedido a meterme en la cancha”, declaró.