Hugo Sánchez también era dentista: la tesis de la UNAM que pocos conocen y pudo cambiar su destino

Mucho antes de convertirse en el máximo símbolo del futbol mexicano en España, Hugo Sánchez tenía preparada una segunda profesión. No estaba relacionada con los entrenamientos, las tácticas o el análisis deportivo, sino con la atención médica: el delantero de los Pumas también estudió y se tituló como Cirujano Dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A 50 años de su debut profesional, aquella faceta académica representa una de las historias más singulares de su trayectoria.

Mientras comenzaba a destacar en la Primera División, también enfrentaba las exigencias universitarias de una profesión que pudo convertirse en su principal ocupación. Su formación no se quedó en una intención. El repositorio institucional de la UNAM conserva el registro de una tesis de licenciatura presentada en 1981 por Hugo Sánchez Márquez, titulada Patologías de glándulas de la cavidad oral, correspondiente a la Facultad de Odontología. El trabajo, desarrollado bajo la asesoría de Jesús Cruz Chávez, constituye una evidencia documental de una vida académica que avanzaba paralelamente a sus primeros éxitos como futbolista. ¿Cómo estudiaba Odontología mientras jugaba con Pumas? La rutina de Hugo Sánchez estaba lejos de ser sencilla. Durante su etapa universitaria debía distribuir el tiempo entre los entrenamientos profesionales, el trabajo individual, las clases y las prácticas propias de su licenciatura.

En un conversatorio recuperado por la Gaceta UNAM, el exdelantero recordó que sus jornadas comenzaban temprano. Llegaba al Estadio Olímpico Universitario alrededor de las 10 de la mañana y participaba en sesiones de entrenamiento que habitualmente se prolongaban durante dos horas. Sin embargo, cuando sus compañeros terminaban, él permanecía aproximadamente una hora adicional para perfeccionar remates y trabajar en aspectos específicos de su técnica. Después de ducharse, cruzaba Avenida Insurgentes para trasladarse a la Facultad de Odontología. Su horario académico comenzaba a las cinco de la tarde y terminaba alrededor de las diez de la noche. Eran jornadas que combinaban el desgaste físico de un deportista profesional con las responsabilidades de un estudiante universitario. El cansancio, según recordó, llegaba a dificultar su concentración durante las últimas clases. Aquella disciplina permite comprender otra dimensión del delantero que años después sorprendería por su capacidad para anticiparse a los defensores y ejecutar remates de primera intención. La promesa familiar que retrasó su llegada a Europa La decisión de estudiar Odontología estuvo relacionada con la influencia de su familia. Hugo Sánchez ha explicado en distintas entrevistas que su madre consideraba indispensable contar con una preparación académica que le permitiera enfrentar el futuro más allá del futbol. La posibilidad de sufrir una lesión o ver interrumpida su carrera deportiva era una preocupación que debía atender desde joven.

Tener una profesión representaba una alternativa para no depender exclusivamente de los resultados dentro de una cancha. En la elección de Odontología también influyeron algunos de sus primos, quienes conocían la carrera y le hablaron de sus posibilidades. Esa exigencia familiar tuvo consecuencias importantes. Aunque Hugo deseaba jugar en Europa, ha contado que primero debía concluir sus estudios y obtener su título universitario. Finalmente, en 1981 alcanzó ambos objetivos: completó su preparación como Cirujano Dentista y comenzó una nueva etapa profesional al incorporarse al Atlético de Madrid. El dentista que atendía a sus compañeros en España Su formación universitaria tampoco desapareció cuando alcanzó la fama en el futbol español. El propio Hugo relató que durante sus etapas con el Atlético de Madrid y el Real Madrid llegó a brindar atención dental a algunos compañeros. De acuerdo con sus declaraciones, esas intervenciones no tenían carácter remunerado, pues no podía ejercer profesionalmente la Odontología en España. La anécdota muestra un aspecto poco habitual en una estrella deportiva: mientras sus compañeros lo conocían por su capacidad goleadora, también podían recurrir a los conocimientos que había adquirido en la universidad. Incluso durante sus prácticas académicas en México, la popularidad que comenzaba a ganar como jugador de Pumas despertaba el interés de personas que deseaban ser atendidas por él. El vínculo entre su profesión y su imagen pública continuó durante los años siguientes. Hugo participó en campañas comerciales relacionadas con la higiene bucal, incluida publicidad de Colgate, en la que aparecía caracterizado como odontólogo. La clínica que imaginó abrir después del retiro Durante algún tiempo, el mexicano contempló la posibilidad de establecer una clínica dental cuando terminara su carrera como futbolista. Su proyecto incluía participar en la administración y dirección del establecimiento, sin descartar atender ocasionalmente a pacientes. No obstante, el camino tomó otra dirección. Después de conversar con personas cercanas a su entorno familiar, decidió aprovechar su experiencia deportiva y prepararse para convertirse en entrenador. Esa elección lo llevó nuevamente a Pumas, donde alcanzó uno de sus mayores éxitos desde el banquillo al conquistar el bicampeonato del futbol mexicano en 2004. Posteriormente también dirigió a la Selección Mexicana. Su historia, por lo tanto, no es solamente la de un goleador que consiguió cinco Pichichis y dominó las áreas españolas.

También es la de un estudiante que obtuvo un título universitario antes de convertirse en una figura internacional. Cinco décadas después de su debut, su trayectoria permite recuperar una pregunta que pocas veces aparece entre las estadísticas y los homenajes: ¿qué habría ocurrido si Hugo Sánchez hubiera tenido que abandonar el futbol para dedicarse por completo a la Odontología? La respuesta pertenece a la imaginación, pero existe una certeza documentada: antes de conquistar Europa con sus goles, Hugo Sánchez ya había conseguido otro título en la UNAM.