Ya surgió el primer meme del Mundial 2026... la foto de Francia que rompió el internet

En cada Copa del Mundo existen momentos inesperados que terminan capturando la atención de millones de personas. A veces ocurre por una jugada espectacular, una celebración inolvidable o una polémica dentro del campo. Sin embargo, en esta ocasión, el primer fenómeno viral del Mundial 2026 surgió mucho antes del silbatazo inicial. El protagonista es Rayan Cherki, una de las jóvenes promesas de la selección de Francia. El atacante apareció en una fotografía oficial junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y otros integrantes de la delegación nacional durante un evento celebrado el pasado 2 de junio.

Lo que debía ser una imagen institucional más se transformó rápidamente en un fenómeno global. Mientras todos los presentes posaban de manera tradicional, Cherki decidió colocarse en cuclillas, generando una escena que llamó la atención de inmediato entre usuarios de redes sociales de todo el mundo.

La fotografía comenzó a circular a gran velocidad y, en cuestión de horas, se convirtió en una de las imágenes más compartidas relacionadas con la próxima Copa del Mundo. ¿POR QUÉ SE VOLVIÓ VIRAL RAYAN CHERKI? Aunque muchos usuarios comenzaron a especular sobre la razón detrás de la peculiar postura del futbolista, la explicación resultó ser mucho más sencilla de lo esperado.

Diversos reportes de medios franceses señalaron que Cherki optó por colocarse en cuclillas para evitar tapar a Marina Ferrari, ministra de Deportes de Francia, quien se encontraba detrás de él durante la fotografía oficial. Sin embargo, internet suele tener sus propias reglas. Lo que comenzó como un gesto de cortesía fue reinterpretado por millones de personas que encontraron en la imagen el material perfecto para crear memes.

Pronto aparecieron montajes digitales mostrando al delantero escondido entre los pasillos de supermercados, sentado discretamente en aviones, esperando un autobús, trabajando frente a una computadora o incluso participando en reuniones familiares. La imagen encajó perfectamente en la cultura visual de las plataformas digitales, donde los contenidos más simples pueden convertirse en tendencias globales de manera casi instantánea. FRANCIA Y MBAPPÉ SE SUMAN A LA BROMA Lejos de ignorar el fenómeno o intentar frenarlo, la selección francesa decidió tomarlo con humor. Durante los entrenamientos previos al torneo, varios integrantes del equipo comenzaron a imitar la postura de Cherki en diferentes momentos. Las imágenes fueron compartidas posteriormente en redes sociales y ayudaron a impulsar todavía más la viralidad del caso.

Entre quienes participaron en las bromas destacó Kylian Mbappé, principal estrella del combinado francés y uno de los futbolistas más mediáticos del planeta. Su participación multiplicó el alcance de la tendencia y atrajo la atención de aficionados que quizá aún no conocían la historia. La reacción positiva del grupo fortaleció la conexión entre los jugadores y los aficionados, demostrando que incluso las selecciones más importantes del mundo saben reírse de sí mismas cuando internet convierte una situación cotidiana en un espectáculo global. LOS MEMES TAMBIÉN FORMAN PARTE DEL MUNDIAL La historia de Cherki confirma una realidad cada vez más evidente: los memes se han convertido en una parte inseparable de las Copas del Mundo. A lo largo de los años, cada edición ha dejado imágenes que trascendieron lo deportivo para instalarse en la cultura popular. En 2006, el recordado cabezazo de Zinedine Zidane generó innumerables parodias. Cuatro años después, las vuvuzelas de Sudáfrica protagonizaron miles de bromas en internet. El Mundial de Brasil 2014 produjo algunas de las imágenes más icónicas de la era digital, especialmente tras la histórica derrota de la selección anfitriona frente a Alemania. Los gestos de tristeza de los aficionados brasileños dieron la vuelta al planeta. Más tarde, en Rusia 2018, las caídas de Neymar sobre el césped inspiraron cientos de videos, animaciones y comparaciones humorísticas. Mientras que en Qatar 2022 fueron las expresiones de Lionel Messi y los festejos de Emiliano Martínez los que dominaron las conversaciones digitales. EL PRIMER CAPÍTULO VIRAL DEL MUNDIAL 2026 Lo más llamativo de este fenómeno es que ocurrió antes de que se disputara un solo partido del torneo. Sin goles, sin polémicas arbitrales y sin eliminaciones sorpresivas, el Mundial 2026 ya encontró su primer gran momento viral. Rayan Cherki simplemente intentó ser amable durante una fotografía protocolaria. Sin embargo, la creatividad de internet transformó ese gesto en una tendencia mundial que sigue generando comentarios, bromas y miles de publicaciones. En tiempos donde las redes sociales tienen una influencia comparable a la de los propios acontecimientos deportivos, una simple imagen puede alcanzar niveles de popularidad inesperados. Y así, antes de tocar el balón en la Copa del Mundo, Rayan Cherki ya logró algo que pocos futbolistas consiguen: convertirse en una de las figuras más comentadas del torneo sin haber jugado un solo minuto.

DATOS CURIOSOS • La fotografía viral fue tomada durante un acto oficial de la selección francesa el 2 de junio. • Rayan Cherki adoptó la postura para evitar bloquear a Marina Ferrari durante la foto. • El delantero se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. • Kylian Mbappé y otros jugadores franceses imitaron la pose durante los entrenamientos. • El Mundial 2026 ya tiene su primer fenómeno viral antes del partido inaugural. • La imagen fue utilizada en cientos de montajes que la colocaron en escenarios cotidianos alrededor del mundo.

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