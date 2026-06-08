Si no lo amarra el Barcelona, ¡cuidado! Florentino Pérez quiere a Julián Álvarez en el Real Madrid

Florentino Pérez ya trabaja en la construcción del próximo proyecto deportivo del Real Madrid y uno de sus principales objetivos para el mercado de verano podría sacudir por completo el futbol español. Diversos reportes provenientes de Alemania señalan que el dirigente blanco tiene en la mira a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y uno de los jugadores más cotizados del continente.

La posibilidad de que el atacante argentino cambie de equipo ha generado una enorme expectativa, especialmente porque el Barcelona también sigue de cerca su situación desde hace varios meses. Sin embargo, el Atlético no tiene intención de facilitar la salida de una de sus máximas figuras, mucho menos hacia alguno de sus rivales directos en la lucha por los títulos.

Tras ser reelegido para permanecer al frente del Real Madrid hasta 2030, Florentino Pérez dejó entrever que buscará concretar una incorporación de gran impacto. Aunque nunca reveló públicamente el nombre del futbolista elegido, distintos rumores apuntaron inicialmente a jugadores como Vitinha, Joao Neves y Michael Olise.

No obstante, la información más reciente coloca a Julián Álvarez como el principal candidato para convertirse en el fichaje estelar del conjunto merengue. El campeón del mundo con Argentina tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión que rondaría los 150 millones de euros, una cifra diseñada para alejar a posibles interesados.

La situación adquiere mayor relevancia debido al interés que también ha mostrado el Barcelona. En las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de que el club catalán intente negociar por el delantero, alimentando versiones que incluso apuntan a un supuesto deseo del jugador de afrontar un nuevo desafío en su carrera.

La entrada del Real Madrid en la puja podría alterar por completo cualquier movimiento del Barcelona. En Valdebebas consideran que Julián posee las características ideales para potenciar un ataque que ya cuenta con figuras de talla mundial como Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Sin embargo, desde el entorno del futbolista han optado por enfriar las versiones. Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, aseguró que no existe ningún acercamiento formal relacionado con un posible traspaso al Real Madrid y calificó las informaciones como simples especulaciones.

“¿Julián como el fichaje galáctico del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto”, declaró el agente del delantero.