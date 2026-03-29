Yankees le sacan ventaja a la tecnología; el nuevo sistema ABS les ayuda para un arranque demoledor

Durante la barrida de tres juegos frente a San Francisco, los Yankees acertaron en cinco de seis desafíos , dejando claro que el trabajo realizado desde el Spring Training ha rendido frutos. El manager Aaron Boone , quien se ha mostrado como uno de los mayores defensores del ABS, incluso convirtió las sesiones del sistema en un tema recurrente dentro del clubhouse, aunque Aaron Judge bromeó sobre lo repetitivas que llegaron a ser.

El arranque de la temporada 2026 de la MLB no solo ha estado marcado por jonrones y victorias, sino también por una auténtica revolución tecnológica que ya está influyendo directamente en los resultados. Los Yankees de Nueva York se han convertido en el equipo que mejor ha sabido explotar el nuevo sistema automatizado de desafíos de bolas y strikes ( ABS ), al punto de que su dominio con esta herramienta fue clave en su reciente serie ante los Gigantes de San Francisco .

El impacto del ABS fue evidente en el duelo del sábado, donde Nueva York se impuso 3-1. En la tercera entrada, un desafío exitoso cambió el rumbo del inning: permitió que Trent Grisham recibiera base por bolas y posteriormente anotara gracias a un doble productor de Ben Rice, jugada que abrió el camino hacia una ventaja que los Yankees ya no soltaron.

Además, Judge volvió a ser protagonista al conectar un jonrón por segundo día consecutivo, esta vez en la quinta entrada, con un batazo de 383 pies que terminó estrellándose en el techo de una ambulancia estacionada en el túnel, justo dentro del poste de foul. El cuadrangular llegó en un momento donde el ABS también jugó un papel crucial, pues el sistema permitió modificar una cuenta de 1-1 a 2-0, lo que le dio una mejor oportunidad de atacar el pitcheo y castigar con un bambinazo de dos carreras.

El juego también dejó un dato histórico negativo para los Gigantes, quienes igualaron un récord de la franquicia que databa de 1909, al pasar 20 entradas consecutivas sin anotar en el inicio de una temporada. La sequía terminó con un sencillo productor de Matt Chapman, quien logró la primera carrera de San Francisco bajo el mando de su nuevo manager Tony Vitello.

En cuanto a la estrategia de desafíos, el encuentro del sábado fue un reflejo del caos controlado que puede generar el ABS: de los siete desafíos automatizados realizados a decisiones del umpire principal Chad Whitson, todos fueron revertidos (cuatro para San Francisco y tres para Nueva York). Boone, por su parte, alcanzó un logro importante al llegar a 700 triunfos como mánager de los Yankees, consolidándose como una figura clave en esta nueva etapa del equipo.

En el pitcheo, el triunfo fue para Jake Bird (1-0), quien lanzó 1 2/3 entradas de relevo, mientras que David Bednar cerró el encuentro para su segundo salvamento, aunque tuvo que salir de problemas tras permitir dos sencillos consecutivos antes de provocar una doble matanza que selló el juego.