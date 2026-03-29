Marineros arrancan con poder puro: nueve hits y ninguno fue sencillo

Este enfoque de “todo o nada” ha puesto a Seattle como el equipo más temido en el arranque, al colocarse como líder de la MLB en cuadrangulares con seis jonrones en solo dos encuentros , una cifra impresionante para un inicio tan corto de campaña.

En apenas sus dos primeros juegos , los Seattle mariners consiguieron una hazaña ofensiva que no se veía desde 1900 : no han conectado un solo hit sencillo , ya que sus nueve imparables han sido extrabases , reflejo de un estilo agresivo y de alto riesgo en el plato.

La ofensiva ha sido encabezada por Dominic Canzone, quien conectó dos jonrones en el Día Inaugural, mientras que Luke Raley ha respondido con poder al volarse la barda en cada uno de los dos juegos disputados. A ellos se sumó el joven segunda base Cole Young, quien aportó un jonrón de tres carreras clave en la victoria del viernes, dejando claro que el talento joven también está marcando diferencia.

Además, la reciente incorporación Brendan Donovan ya se hizo sentir con un cuadrangular, mientras que Leo Rivas registró el único triple del equipo en este inicio de campaña, completando una ofensiva que hasta ahora solo ha producido batazos de impacto.

Lo más llamativo es que dos de las principales figuras del club, Cal Raleigh y Julio Rodríguez, todavía buscan su primer hit de la temporada, aunque el panorama ilusiona a los fanáticos: si el patrón se mantiene, cuando finalmente conecten, difícilmente se quedarán con un sencillo.

Seattle ha comenzado el 2026 como uno de los equipos más comentados de la liga, no solo por sus resultados, sino por su estilo de juego. Si logran mantener esta producción de extrabases, los Marineros podrían convertir este arranque histórico en una señal clara de que están listos para competir en serio durante toda la temporada.

¿CÓMO LE HA IDO A RANDY AROZARENA?

Randy Arozarena anotó en dos ocasiones durante la derrota de los Marineros de Seattle 6-5 ante los Guardianes de Cleveland en el T-Mobile Park, en un partido que se definió hasta la décima entrada. A pesar del resultado, el mexicano-cubano mantuvo su buen inicio de campaña al extender a tres juegos consecutivos su racha embasándose en este arranque de la temporada 2026.

Arozarena terminó la noche con un hit en cuatro turnos, además de una base por bolas y dos carreras anotadas, desempeñándose como quinto en el orden al bat y defendiendo el jardín izquierdo. En este inicio de campaña, ha sido colocado detrás de Josh Naylor, quien funge como cuarto bate, un cambio importante respecto a la temporada pasada, cuando Randy fue utilizado la mayor parte del tiempo como primer bate.

La primera anotación del encuentro para Arozarena llegó en el cuarto inning, cuando avanzó desde tercera base y cruzó el plato gracias a un lanzamiento descontrolado del abridor Joey Cantillo, lo que representó la segunda carrera del juego para Seattle.

Su segunda carrera llegó en el cierre del décimo episodio, cuando el poder de Luke Raley se hizo presente con un cuadrangular que colocó el marcador definitivo 6-5, aunque la reacción no fue suficiente para completar la remontada ante Cleveland.