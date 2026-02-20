Yareli Acevedo conquista oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026

La ciclista mexicana Yareli Acevedo Mendoza se coronó campeona continental este jueves al conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación femenil del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026, que se celebra en el Velódromo de Peñalolén, Santiago de Chile.

Acevedo, de 24 años y vigente campeona mundial de pista, dominó la carrera de eliminación, imponiéndose con claridad y llevándose el primer lugar frente a rivales de alto nivel continental.

La cubana Marlies Mejías se quedó con la medalla de plata y la chilena Scarlet Cortés obtuvo el bronce ante el apoyo del público local.

Con este triunfo, la pedalista capitalina aportó el segundo oro para México en el certamen y la tercera medalla global para la delegación mexicana en esta edición del Panamericano de Pista.

En esta misma jornada, el equipo femenil de persecución también alcanzó la plata, mientras que el combinado mexicano de velocidad por equipos había sumado previamente otro oro continental.