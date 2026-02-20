Yareli Acevedo conquista oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026

/ 20 febrero 2026
    Yareli Acevedo conquista oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026
    Yareli Acevedo consiguió la medalla de oro en la prueba de eliminación del Panamericano de Pista 2026, disputado en Santiago de Chile. FOTO: X/CONADE

La ciclista mexicana se impuso en la prueba de eliminación en el Velódromo de Peñalolén y sumó una nueva medalla dorada para la delegación tricolor en el certamen continental

La ciclista mexicana Yareli Acevedo Mendoza se coronó campeona continental este jueves al conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación femenil del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026, que se celebra en el Velódromo de Peñalolén, Santiago de Chile.

Acevedo, de 24 años y vigente campeona mundial de pista, dominó la carrera de eliminación, imponiéndose con claridad y llevándose el primer lugar frente a rivales de alto nivel continental.

La cubana Marlies Mejías se quedó con la medalla de plata y la chilena Scarlet Cortés obtuvo el bronce ante el apoyo del público local.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro se mantiene en el podio del UAE Tour 2026 tras cinco etapas

Con este triunfo, la pedalista capitalina aportó el segundo oro para México en el certamen y la tercera medalla global para la delegación mexicana en esta edición del Panamericano de Pista.

En esta misma jornada, el equipo femenil de persecución también alcanzó la plata, mientras que el combinado mexicano de velocidad por equipos había sumado previamente otro oro continental.

La prueba de eliminación se caracteriza por una constante lucha táctica donde cada cierto número de vueltas se elimina a la última competidora, demandando paciencia, velocidad y estrategia en cada tramo de la carrera.

Acevedo supo administrar su esfuerzo, evitando errores y lanzando un ataque decisivo en el momento oportuno para asegurar el oro en una de las competencias más emocionantes del programa.

Este logro refuerza la posición de Acevedo como una de las figuras principales del ciclismo de pista en América, tras ya haber obtenido importantes resultados en certámenes internacionales, incluyendo su título mundial en 2025.

