Zoé López hace historia: la niña veracruzana que conquistó Bulgaria con oro mundial

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    Zoé López hace historia: la niña veracruzana que conquistó Bulgaria con oro mundial
    Con apenas 12 años, Zoé López se coronó campeona mundial All Around. FOTO: FACEBOOK

La gimnasta veracruzana Karime Zoé López Vidaña se coronó campeona mundial All Around en Sofía, Bulgaria

La bandera de México volvió a subir a lo más alto del podio gracias al talento de una niña veracruzana.

Karime Zoé López Vidaña, atleta de apenas 12 años, conquistó la medalla de oro en la prueba All Around del Mundial de Gimnasia Rítmica para personas con Síndrome de Down 2026, celebrado en Sofía, Bulgaria.

Originaria del puerto de Veracruz y formada deportivamente en Boca del Río, Zoé firmó una actuación histórica al convertirse en campeona mundial absoluta dentro de una competencia que reunió a atletas de distintos países y en la que la mexicana logró imponerse en la sumatoria general de aparatos.

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El triunfo de la gimnasta jarocha no sólo representa una medalla más para México, sino una historia de disciplina, constancia e inclusión.

Zoé entrena desde 2019 en el Club de Oro Veracruz, donde inició su proceso dentro de la gimnasia rítmica hasta convertirse en una de las grandes promesas del deporte adaptado mexicano.

Su camino al oro mundial no fue sencillo. Para llegar a Bulgaria, la familia de Zoé realizó distintas actividades para reunir recursos y poder cumplir el sueño de competir fuera del país.

Rifas, venta de pays y el respaldo de su entorno ayudaron a que la veracruzana pudiera presentarse en el escenario internacional.

Ya en Sofía, la mexicana respondió con una rutina sólida y una actuación que le permitió superar incluso a representantes del país anfitrión.

En el podio, Zoé fue reconocida como campeona mundial de All Around, resultado que la coloca como una de las historias más inspiradoras del deporte veracruzano en 2026.

Detrás del logro también está el trabajo de su familia, entrenadores y del equipo que ha acompañado su desarrollo desde Boca del Río.

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Su mamá, Claudia Karime Vidaña, ha destacado que el resultado demuestra que no existen límites cuando hay apoyo, disciplina y oportunidades para las niñas y niños con discapacidad.

La medalla de oro de Zoé López llega en un momento clave para visibilizar el talento del deporte adaptado mexicano.

Su actuación en Bulgaria no sólo pone en alto a Veracruz y a México, también envía un mensaje poderoso sobre la importancia de abrir espacios competitivos, formativos y de alto rendimiento para todos los atletas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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