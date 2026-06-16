Kevin Palomares hace historia en Bulgaria: Gana oro y destroza récord mundial

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    Kevin Palomares hace historia en Bulgaria: Gana oro y destroza récord mundial
    “La Bala” Palomares volvió a poner el nombre de México en lo más alto del podio internacional. FOTO: X/CONADE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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‘La Bala’ conquistó el primer lugar en los 100 metros planos T22 e impuso récord mundial en el Campeonato Mundial para Atletas con Síndrome de Down 2026 desde Sofía

México tuvo una jornada histórica en el Campeonato Mundial para Atletas con Síndrome de Down Bulgaria 2026, luego de que Kevin Yahir Palomares Sánchez conquistó la medalla de oro en los 100 metros planos T22 e impuso récord mundial en la prueba.

El velocista mexicano, conocido como “La Bala”, volvió a demostrar su dominio en la pista al detener el cronómetro en 13.59 segundos, marca que le permitió subir a lo más alto del podio en Sofía, Bulgaria, y reafirmar su lugar como uno de los grandes referentes del deporte adaptado nacional.

La victoria de Palomares no fue una más dentro de su carrera. El resultado significó su tercer título mundial consecutivo en los 100 metros planos, luego de sus coronas en Praga 2022 y Antalya 2024, por lo que el poblano se consolidó como tricampeón mundial de la especialidad.

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Con su actuación en Bulgaria, Kevin Yahir Palomares Sánchez no solo le dio una nueva medalla de oro a México, sino que también escribió una página histórica al imponer una nueva marca mundial en los 100 metros planos T22, prueba considerada la reina de la velocidad.

El mexicano llegó al Campeonato Mundial como uno de los atletas a seguir, después de conseguir su clasificación en el Nacional para Deportistas con Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral, celebrado en Piedras Negras, Coahuila.

En aquella competencia, Palomares ya había mostrado su gran momento deportivo al ganar los 100 metros con tiempo de 13.70 segundos y los 200 metros con 28.73, resultados que le abrieron la puerta para representar a México en el certamen mundialista de Bulgaria.

Bajo la dirección de su entrenadora Laura Chávez y como parte del equipo Ángeles Runners, “La Bala” ha construido una trayectoria marcada por títulos, récords y constancia, factores que hoy lo colocan entre los nombres más importantes del atletismo para deportistas con Síndrome de Down.

La medalla de oro de Kevin Palomares se suma a la destacada participación mexicana en el Campeonato Mundial de Síndrome de Down 2026, competencia que se realiza en Sofía del 13 al 19 de junio y reúne a atletas de distintas disciplinas.

Más allá del podio, el triunfo del mexicano representa un mensaje de inspiración para el deporte adaptado en el país. Kevin Palomares no solo corrió por una medalla: corrió para hacer historia, romper un récord mundial y demostrar que México tiene en él a un campeón de época.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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