México: venta de carros alcanza cifra récord tras una década en mayo

En mayo de 2026 se vendieron 127 mil 100 vehículos ligeros y, de enero a mayo del mismo año, se han vendido 627 mil 609 en México, cifra récord que ha superado los registros enero-mayo desde 2016 hasta la fecha, según el Avance del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El aumento anual fue de 4.9% con respecto a mayo de 2025, representando una diferencia de 5 mil 990 autos ligeros —cuyo peso bruto con carga no excede los 3.5 toneladas—; del mismo modo, el aumento porcentual entre los primeros cinco meses de 2026 y el mismo periodo de 2025 fue de 4.9%, siendo un incremento de 29 mil 090 vehículos.

Según el RAIAVL de los últimos 10 años en México, las ventas más bajas de carros tipo sedanes, SUVs y Minivans se registraron en 2020 por una cantidad de 373 mil 692 unidades automotrices en plena pandemia de la Covid-19.

En términos mensuales, las ventas de mayo a nivel nacional representaron un aumento de 6.9%, al pasar de 118 mil 859 en abril de 2026 a 127 mil 100 en el quinto mes del año mencionado.

Las ventas de mayo de 2026, según el RAIAVL, representaría el tercer lugar en total de ventas por mes del año en cuestión, solo por detrás de enero (131 mil 491 unidades) y marzo (131 mil 569 carros). VENTAS POR MARCA De los 127 mil 100 carros vendidos en territorio nacional en mayo de 2026, Nissan concentró el 16.8% de las ventas totales, con una cifra de 21 mil 460 unidades. Seguido por General Motors que vendió 15 mil 959 unidades en mayo del año en cuestión, representando el 12.5% de las ventas del quinto mes de 2026. En tercer lugar fue la marca de Toyota con una venta mensual de 10 mil 840 unidades.

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