Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas

Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación, aumentar los viajes aéreos a bajo costo y la conectividad entre México con el extranjero.

Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales; sin embargo, las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, por lo que preservarán las opciones de rutas ya existentes para sus pasajeros.

Esperan que la transacción genere importantes beneficios para colaboradores, pasajeros, sociedad en general, proveedores y accionistas de Viva Aerobus y Volaris.

