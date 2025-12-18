Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas

México
/ 18 diciembre 2025
    Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas
    Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación. ESPECIAL

Esperan que genere beneficios para colaboradores, pasajeros, sociedad en general, proveedores y accionistas

Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación, aumentar los viajes aéreos a bajo costo y la conectividad entre México con el extranjero.

Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales; sin embargo, las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, por lo que preservarán las opciones de rutas ya existentes para sus pasajeros.

Esperan que la transacción genere importantes beneficios para colaboradores, pasajeros, sociedad en general, proveedores y accionistas de Viva Aerobus y Volaris.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelos de 600 pesos terminan al triple por cargos extra: aerolíneas viven del servicio complementarios

LA TRANSACCIÓN SE COMPLETARÁ EN 2026

Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.

Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad, la cual queda sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Viva y Volaris.

Se espera que la transacción se complete en 2026.

Las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE).

TE PUEDE INTERESAR: El 15% de usuarios del vuelo Saltillo-CDMX son de Nuevo León

Esta fusión permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo la conectividad en México.

Mantendrá las identidades, marcas y operaciones, incluyendo certificados de operación independientes de Viva y Volaris, preservando las opciones existentes para los pasajeros.

Realizará economías de escala, fortaleciendo el perfil financiero del nuevo grupo de aerolíneas.

Permitirá a ambas aerolíneas expandir su oferta de servicios de bajo costo y alta calidad, haciendo que viajes sean más accesibles para un grupo más amplio de pasajeros, además de expandir el alcance del mercado y estimular la demanda.

(Con información de El Universal)

Temas


Aerolíneas
Vuelos

Localizaciones


México

Organizaciones


Volaris
Viva Aerobus

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En Acción Nacional permanecen los mejores militantes, los cuales serán suficientes para ‘remontar el vuelo’, confió el panista.

Coahuila: Llama Carlos Orta al PAN a concretar su renovación
El reportaje de The Washington Post dice que el plan fue formulado por Stephen Miller, asesor de Trump.

Ataques de EU a narcolanchas eran originalmente contra cárteles mexicanos: WP
Las actividades económicas del sector terciario (comercio, servicios y relacionados) en noviembre tuvieron un moderado aumento con respecto al año pasado.

Estima Inegi caída de 1.5 por ciento de actividades secundarias en noviembre de 2025
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se registraron 145,537 repatriaciones de mexicanos desde EU desde Donald Trump, regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria.

Hasta ahora van más de 145 mil mexicanos repatriados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca
Un niño descansa sobre una bolsa mientras es procesado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos entre las dos vallas fronterizas en la frontera sur de Estados Unidos con México, en San Diego, California.

Acusa una ONG que niños migrantes de tres años acuden solos ante jueces migratorios en Arizona
El informe del jueves ofreció a los inversores, empresas y responsables de políticas su primera visión del índice de precios al consumidor desde que se publicaron los números de septiembre el 24 de octubre. FOTO:

Los precios al consumidor en EEUU bajaron en noviembre
Estas acciones se inscriben en el recrudecimiento de la retórica y las políticas contra las personas transgénero impulsadas por el mandatario republicano a su vuelta al poder en enero pasado. FOTO:

Gobierno de Trump restringe atención médica para menores transgénero
Una mujer lleva globos al funeral de Matilda, de 10 años, víctima del tiroteo masivo en Bondi Beach, cuyo apellido se mantiene en reserva a petición de su familia, en Sídney.

Australia llora una niña que es la víctima de 10 años del tiroteo en playa Bondi