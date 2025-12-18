Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas
Esperan que genere beneficios para colaboradores, pasajeros, sociedad en general, proveedores y accionistas
Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación, aumentar los viajes aéreos a bajo costo y la conectividad entre México con el extranjero.
Bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales; sin embargo, las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, por lo que preservarán las opciones de rutas ya existentes para sus pasajeros.
Esperan que la transacción genere importantes beneficios para colaboradores, pasajeros, sociedad en general, proveedores y accionistas de Viva Aerobus y Volaris.
LA TRANSACCIÓN SE COMPLETARÁ EN 2026
Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.
Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad, la cual queda sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Viva y Volaris.
Se espera que la transacción se complete en 2026.
Las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE).
Esta fusión permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo la conectividad en México.
Mantendrá las identidades, marcas y operaciones, incluyendo certificados de operación independientes de Viva y Volaris, preservando las opciones existentes para los pasajeros.
Realizará economías de escala, fortaleciendo el perfil financiero del nuevo grupo de aerolíneas.
Permitirá a ambas aerolíneas expandir su oferta de servicios de bajo costo y alta calidad, haciendo que viajes sean más accesibles para un grupo más amplio de pasajeros, además de expandir el alcance del mercado y estimular la demanda.
