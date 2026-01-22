Acciones de Apple y Comcast aumentan tras el anuncio de los Oscar 2026; Netflix cae más del 2%
Los valores de las acciones de Warner Bros (Sinners, One Battle After Another) cayeron; el conglomerado tailandés Central Group (Marty Supreme) también a la baja
Tras el anuncio oficial de las nominaciones a los Premios de la Academia 2026, las acciones de las compañías detrás de la producción de las mejores películas del 2025 reaccionaron en los mercados financieros. ¿Qué pasó?
Apple Inc., respaldada por la nominación de la cinta F1, The Movie, el gigante tecnológico vio cómo sus títulos escalaban hasta los 250.24 dólares, lo que representa un avance sólido del 1.05 por ciento con respecto al cierre de los mercados el pasado 21 de enero.
Por su parte, Comcast Corporation, la empresa matriz detrás de Universal Pictures, distribuidora de Bugonia y Hamnet, también arrancó la sesión con precios al alza ya que sus acciones superaron el cierre de la jornada previa, cotizando en 29.25 dólares por acción (un aumento de 1.25 por ciento).
NETFLIX Y WARNER BROS
En contraste, Netflix, que cuenta con las producciones de Frankenstein y Train Dreams, sufrió una baja en sus acciones, pues la compañía californiana registró una caída del 2.50 por ciento, situando su precio por acción en 83.22 dólares.
De manera similar, Warner Bros., distribuidora de Sinners, One Battle After Another y F1 (compartiendo con Apple su distribución), mostró un ligero retroceso del 0.46 por ciento, cotizando en 28.40 dólares por acción.
UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL: MARTY SUPREME
Fuera de Wall Street, el conglomerado tailandés Central Group (CRC), responsable de la cinta Marty Supreme, cotizó con una tendencia negativa, iniciando sus operaciones con una baja del 1.01%, lo que llevó sus títulos a un valor de 19.60 baths tailandeses.
En la industria cinematográfica, la distribuidora suele tener una posición financiera más segura y, a menudo, gana más dinero neto (o al menos asegura ganancias antes) que la productora.