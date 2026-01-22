$!Acciones de Apple y Comcast aumentan tras el anuncio de los Oscar 2026; Netflix cae más del 2%

Tras el anuncio oficial de las nominaciones a los Premios de la Academia 2026, las acciones de las compañías detrás de la producción de las mejores películas del 2025 reaccionaron en los mercados financieros. ¿Qué pasó?

Apple Inc., respaldada por la nominación de la cinta F1, The Movie, el gigante tecnológico vio cómo sus títulos escalaban hasta los 250.24 dólares, lo que representa un avance sólido del 1.05 por ciento con respecto al cierre de los mercados el pasado 21 de enero.

Por su parte, Comcast Corporation, la empresa matriz detrás de Universal Pictures, distribuidora de Bugonia y Hamnet, también arrancó la sesión con precios al alza ya que sus acciones superaron el cierre de la jornada previa, cotizando en 29.25 dólares por acción (un aumento de 1.25 por ciento).

NETFLIX Y WARNER BROS

En contraste, Netflix, que cuenta con las producciones de Frankenstein y Train Dreams, sufrió una baja en sus acciones, pues la compañía californiana registró una caída del 2.50 por ciento, situando su precio por acción en 83.22 dólares.