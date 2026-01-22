‘Pecadores’ se convierte en la película más nominada de todos los tiempos a los premios Óscar con 16

Este logro convierte a Sinners en un referente inmediato dentro de la industria, no solo por la cantidad de nominaciones, sino por la diversidad de categorías en las que compite. La Academia reconoció tanto su fuerza narrativa como su despliegue técnico, colocándola en el centro de la conversación rumbo a la gala.

Sinners ( Pecadores ) se posicionó como el fenómeno cinematográfico del año tras el anuncio oficial de los nominados al Óscar 2026. La cinta dirigida por Ryan Coogler alcanzó 16 nominaciones , una cifra sin precedentes que rompe el récord histórico que durante décadas estuvo en manos de All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016), todas con 14 menciones.

El impacto del filme refuerza la trayectoria de Coogler como uno de los directores más influyentes de su generación, capaz de combinar cine comercial con propuestas de alto valor artístico y social.

TE PUEDE INTERESAR: Premio Óscar 2026... Conoce a los nominados de la gran gala de cine (Lista Completa)

LAS CATEGORÍAS CLAVE DONDE DESTACA SINNERS

Entre las nominaciones más relevantes de Pecadores se encuentran las categorías principales, lo que la perfila como una fuerte contendiente a dominar la noche del Óscar. La cinta figura en Mejor Película, Dirección, Actor, así como en múltiples rubros técnicos.

Las categorías donde compite incluyen:· Mejor Película· Dirección· Actor (Michael B. Jordan)· Cinematografía· Efectos visuales· Sonido· Edición· Diseño de producción

La presencia de Michael B. Jordan en la categoría de Mejor Actor refuerza el peso interpretativo del filme, consolidando su colaboración con Coogler como una de las más sólidas del cine contemporáneo.

EL PANORAMA DE LAS DEMÁS NOMINADAS

Muy de cerca le sigue Una Batalla tras Otra, del director Paul Thomas Anderson, que consiguió 13 nominaciones, colocándose como una de las principales competidoras en las categorías estelares. Esta producción confirma el prestigio autoral del cineasta estadounidense.

Con nueve nominaciones, se registra un empate entre Marty Supreme, Valor Sentimental y Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro. Aunque esta última logró una destacada presencia, volvió a llamar la atención su ausencia en la terna de Mejor Dirección.

Por su parte, Hamnet alcanzó ocho nominaciones gracias a su poderosa narrativa sobre el duelo y la pérdida, inspirada en un episodio de la vida de William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway.

NOMINACIONES HISTÓRICAS Y FECHA DE LA GALA

En el bloque de películas con menor número de menciones, Train Dramas y la producción brasileña El Agente Secreto obtuvieron cuatro nominaciones. Esta última marcó un momento histórico al convertir a Wagner Moura en el primer actor brasileño nominado a un Óscar.

En la categoría de Mejor Actor, Moura competirá contra:

· Timothée Chalamet por Marty Supreme

· Leonardo DiCaprio por Una Batalla tras Otra

· Ethan Hawke por Blue Moon

· Michael B. Jordan por Pecadores

La edición 98 de los Premios Óscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro logra 9 nominaciones al Óscar, pero queda fuera como mejor director

DATOS CURIOSOS

· Pecadores es la película más nominada en la historia del Óscar

· Ryan Coogler rompe un récord vigente desde hace más de 25 años

· Wagner Moura hace historia para el cine brasileño· Tres películas empatan con nueve nominaciones