/ 11 diciembre 2025
    Advierte Banxico mayores riesgos para el sistema financiero mexicano
    Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico, durante su participación en la presentación del plan de Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto
Reforma
por Reforma

El deterioro en las finanzas públicas del País también aumentó la fuente de riesgos para el sistema, pues la proporción de instituciones financieras que lo mencionaron pasó de 67 a 70 por ciento

CIUDAD DE MÉXICO- El deterioro en las perspectivas de crecimiento económico, una inflación mayor a la esperada, así como el deterioro en las finanzas públicas del País, aumentaron fuentes de riesgo para el sistema financiero mexicano, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Estos son los resultados de la Encuesta sobre la Percepción del Riesgo Sistémico de Banxico que se realiza entre los directores de administración de diversas instituciones financieras.

TE PUEDE INTERESAR: Ante debilidad económica, Banco de México recorta previsión de crecimiento al 0.3%

La encuesta, publicada ayer, muestra que la proporción de instituciones que señaló el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía del País como principal fuente de riesgo aumentó de 75 por ciento, en mayo, a 78 por ciento, en noviembre.

En tanto que la proporción de instituciones que señaló mayor inflación a la esperada como otra de las principales fuentes de riesgo para el sistema mexicano incrementó de 64 por ciento a 77 por ciento.

El deterioro en las finanzas públicas del País también aumentó la fuente de riesgos para el sistema, pues la proporción de instituciones financieras que lo mencionaron pasó de 67 a 70 por ciento.

Entre las principales fuentes de riesgo para el sistema financiero también figura la política fiscal, financiera y económica, rubro donde la proporción de instituciones financieras que lo señalaron pasó de 54 a 56 por ciento, de acuerdo con los datos de la encuesta.

$!Estoas son los principales riesgos internos que prevén las instituciones financieras para México.
Estoas son los principales riesgos internos que prevén las instituciones financieras para México. Infografia: Reforma

”Entre las fuentes externas de riesgo más mencionadas para el sistema financiero se encuentran un deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía global, la adopción de políticas proteccionistas y el deterioro de acuerdos comerciales, así como una inflación mayor a la esperada. Todos aumentaron con respecto a la ˙última encuesta.

”En cuanto a los riesgos financieros internos, el más señalado fue el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía nacional, seguido de una inflación mayor a la esperada y del deterioro de las finanzas públicas, mientras que para los riesgos no financieros destacan los de carácter político, geopolítico y social, así como los cibernéticos y tecnológicos”, comentó Victoria Rodríguez.

La Gobernadora de Banxico, destacó en la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera a diciembre de 2025 que las expectativas de las instituciones sobre la evolución de los riesgos financieros para los próximos seis meses anticipan un aumento del riesgo operacional.

”Se anticipa un incremento en riesgo operacional, mientras que, para el resto de los riesgos financieros, se prevén disminuciones”, añadió Rodríguez.

Por Charlene Domínguez, Agencia Reforma.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

