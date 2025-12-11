Advierte Banxico mayores riesgos para el sistema financiero mexicano

CIUDAD DE MÉXICO- El deterioro en las perspectivas de crecimiento económico, una inflación mayor a la esperada, así como el deterioro en las finanzas públicas del País, aumentaron fuentes de riesgo para el sistema financiero mexicano, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Estos son los resultados de la Encuesta sobre la Percepción del Riesgo Sistémico de Banxico que se realiza entre los directores de administración de diversas instituciones financieras.

TE PUEDE INTERESAR: Ante debilidad económica, Banco de México recorta previsión de crecimiento al 0.3%

La encuesta, publicada ayer, muestra que la proporción de instituciones que señaló el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía del País como principal fuente de riesgo aumentó de 75 por ciento, en mayo, a 78 por ciento, en noviembre.

En tanto que la proporción de instituciones que señaló mayor inflación a la esperada como otra de las principales fuentes de riesgo para el sistema mexicano incrementó de 64 por ciento a 77 por ciento.

El deterioro en las finanzas públicas del País también aumentó la fuente de riesgos para el sistema, pues la proporción de instituciones financieras que lo mencionaron pasó de 67 a 70 por ciento.

Entre las principales fuentes de riesgo para el sistema financiero también figura la política fiscal, financiera y económica, rubro donde la proporción de instituciones financieras que lo señalaron pasó de 54 a 56 por ciento, de acuerdo con los datos de la encuesta.