Advierten expertos: tras anuncio de Toyota, se dejarían de producir más autos en México

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    Advierten expertos: tras anuncio de Toyota, se dejarían de producir más autos en México
    En los últimos meses, diferentes armadoras han decidido trasladar la producción de algunos modelos a EU. REFORMA

Ante incertidumbre por relación comercial con EU, otras armadoras estarían tomando medidas similares

Aparte de Toyota, que el lunes pasado anunció el traslado de la producción de su camioneta Tacoma de Tijuana a San Antonio, Texas, más compañías automotrices estarían evaluando dejar el armado de modelos en México ante la incertidumbre en su relación comercial con EU.

Según dos fuentes del sector entrevistadas por Bloomberg, quienes pidieron el anonimato, sus opciones incluyen recortar volúmenes de fabricación y reevaluar los acuerdos a largo plazo vinculados a la ampliación de sus plantas en el País.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/sin-afectaciones-en-coahuila-por-anuncio-de-toyota-de-llevarse-modelo-a-eu-DB22019695

Ambas fuentes expresaron su temor de que se produzcan más anuncios similares al de Toyota en los próximos meses, a medida que se desvanecen las esperanzas de una pronta reducción de los aranceles estadounidenses a los vehículos fabricados en México.

“No es casualidad que este anuncio (de Toyota) se produzca poco después de que EU optara por revisiones anuales”, señaló aparte Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

“Otras empresas podrían decidir abandonar México en un efecto dominó para evitar perder competitividad”, añadió.

Siller anotó que el anuncio de Toyota envía una señal particularmente negativa, dado que sus modelos ya cuentan con una de las mayores proporciones medias de piezas fabricadas en EU.

Refirió que las exportaciones mexicanas de BMW, Audi (la marca de lujo de Volkswagen) y Nissan son las que más han bajado este año, sumándose a otras empresas que también han registrado una caída en sus envíos.

En un comunicado enviado a Bloomberg, Toyota indicó que la industria automotriz es conocida por su planificación a largo plazo.

“Si bien nos vemos afectados por la evolución de las políticas comerciales, nuestras inversiones son decisiones que abarcan varias décadas y se basan en objetivos estratégicos más amplios, en nuestro compromiso de fabricar donde vendemos y en superar las expectativas de los clientes”, detalló la empresa.

La reciente decisión de Toyota no es, ni mucho menos, el único caso de traslado de operaciones de México a EU.

General Motors ya había anunciado una nueva capacidad de producción en EU para sus modelos de SUV Chevrolet Blazer y Equinox -ambos hechos actualmente en México-, mientras que Hyundai ha trasladado de manera similar parte de la producción de su SUV Tucson y ha creado un grupo de trabajo sobre aranceles para fomentar el abastecimiento en territorio estadounidense.

A finales del año pasado, Nissan suspendió las exportaciones de su sedán compacto Versa desde México hacia EU y dejó de producir en el País el Infiniti QX50 y el QX55, que estaban destinados principalmente al mercado estadounidense.

Los vehículos fabricados en México e importados por EU pueden eludir sólo una parte del arancel del 25% impuesto por el Presidente Donald Trump a los automóviles si cumplen con las normas del T-MEC, dependiendo de la proporción de componentes de fabricación estadounidense que contengan.

Según un documento consultado por Bloomberg, el arancel promedio se sitúa en casi un 19%, una tasa superior al de 15% aplicado a algunos vehículos hechos en Corea del Sur o Japón.

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