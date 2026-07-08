Sin afectaciones en Coahuila por anuncio de Toyota de llevarse modelo a EU

Luego que Toyota anunció que trasladará parte de la producción de la camioneta Tacoma de México a Estados Unidos, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, aseguró que la entidad tiene poca vinculación con esa marca y que no existen registros de proveedores locales que abastezcan a la planta involucrada. Recientemente se informó que parte de la producción de la Toyota Tacoma, actualmente ensamblada en una planta de Baja California, comenzará a trasladarse a las instalaciones que la automotriz tiene en San Antonio, Texas.

Al respecto, Olivares Martínez señaló que la Secretaría de Economía no tiene identificados proveedores coahuilenses que surtan a esa planta en específico. No obstante, indicó que será necesario esperar a conocer con mayor precisión los alcances reales de los planes de la empresa. Agregó que, si bien Coahuila mantiene una relación limitada con Toyota, el interés es que proyectos de gran envergadura permanezcan en México. En cuanto a las armadoras instaladas en la Región Sureste del estado, afirmó que no existe información sobre eventuales traslados de producción. Por el contrario, recordó que General Motors iniciará en Coahuila la fabricación de dos modelos que anteriormente se producían en otros continentes: Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo.

Asimismo, destacó que México, y particularmente Coahuila, cuenta con una sólida cadena de suministro automotriz, integrada por empresas altamente especializadas en la fabricación de autopartes y componentes, una fortaleza que consideró difícil de replicar o trasladar a otra región.

Finalmente, expresó que lo más importante será que los volúmenes de producción se mantengan y que tanto los vehículos de combustión interna como los eléctricos continúen registrando una demanda sólida en mercados estratégicos, como el de Estados Unidos.