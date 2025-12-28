Advierten sobre caída en demanda de baterías de litio en China a principios de 2026

La Asociación China de automóviles indicó que la demanda de baterías de litio chinas se desplomará probablemente a principios de 2026, por lo que recomendó a los fabricantes tener tomar esta situación con mayor cautela.

“La demanda de baterías para nuevas energías caerá drásticamente a partir de ⁠finales de este año, por lo que los fabricantes de baterías deberían recortar la producción y tomarse un descanso para hacer frente a las fluctuaciones”, dijo Cui Dongshu, secretario general del organismo industrial, en una publicación personal en las redes ⁠sociales.

Una gran caída de la demanda de este tipo de productos perjudicará a fabricantes de baterías como Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) y EVE Energy.

De acuerdo a lo que explicó las ventas de automóviles ecológicos caerán al menos 30% a principios del año que viene, ya que se están eliminando los incentivos fiscales a la compra de automóviles.

Resaltó que la caída de ventas de los eléctricos a principios de 2026, se da debido a que los compradores se apresuraron a adquirir los vehículos a fin de año para obtener subvenciones y exenciones fiscales. Sin embargo, es poco probable es poco probable que la pérdida de demanda ⁠interna se compense con las exportaciones.

Cabe recordar que las exportaciones chinas de baterías de litio a la Unión Europea, su mayor ⁠mercado exterior, aumentaron 4% en 2025 respecto del año anterior, mientras que las exportaciones a Estados Unidos cayeron 9.5%.

Añadió que la caída de las exportaciones con destino a Estados Unidos sugiere que la creciente demanda de almacenamiento de energía por el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos no está aumentando la demanda de baterías chinas.

Con información del Economista