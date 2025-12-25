Tras dos años de operaciones, Mexicana sigue volando bajo: a sólo 13% de la meta
En este 2025, la aerolínea del Estado mexicano trasladó a 343 mil pasajeros, muy lejos del objetivo de 2.6 millones al año
CDMX.- Hoy, la aerolínea del Estado “Mexicana de Aviación” llega a su segundo aniversario... volando bajo.
A la fecha, apenas transporta a 13 por ciento de los pasajeros que se fijó como meta, sus aviones van al 44 por ciento de ocupación y expertos consideran que requerirá subsidios por 2 mil millones de pesos al año para continuar operando.
Al arrancar operaciones, Mexicana presentó su Programa Institucional 2025-2030, en el que estableció como meta transportar a más de 2.6 millones de pasajeros al año.
Sin embargo, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en 2024 la aerolínea trasladó a 298 mil 502 viajeros.
Entre enero y octubre de este año, último dato disponible, transportó a 343 mil 196 personas, 13 por ciento de lo que se propuso como objetivo anual, aunque faltaría dos meses que modificaría ligeramente la meta.
En su arranque, Mexicana operó con aviones de la Fuerza Aérea y de la aerolínea regional TAR, además de comenzar con la venta de boletos sin Certificado de Operador Aéreo y enfrentar una demanda de SAT Aero Holdings, a la que el Gobierno mexicano había encargado el arrendamiento de aviones y la contratación de tripulación.
Todo esto hizo que su operación fuera irregular, pero a partir de este año incorporó unidades Embraer, las cuales ofrecen un servicio limitado.
Para Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija), aunque Mexicana ha aumentado su oferta de asientos con los aviones Embraer, una de las limitantes que enfrentará en 2026 es que no podrá expandirse a Estados Unidos.
Refirió que la aerolínea planeaba volar a Dallas, San Francisco, Houston, Chicago, Nueva York, Atlanta y Miami con las nuevas aeronaves, pero con las restricciones que impuso el Departamento de Transporte (DOT) debido al incumplimiento de México del Acuerdo Bilateral en Servicios Aéreos, no le será posible en el corto plazo.
“Actualmente, la aerolínea está volando con 44 por ciento de ocupación. Además, no le beneficia mucho tener su base de operación en el AIFA (Felipe Ángeles), que no tiene conectividad aérea y terrestre, lo que le impide a su vez contar con mayor transporte de pasajeros”, apuntó.
Por ello, Casas consideró que la aerolínea seguirá requiriendo subsidios para operar por lo menos de 2 mil millones de pesos al año.
Fernando Gómez, también especialista aéreo, destacó que si bien Mexicana ha podido incursionar en algunas rutas, su camino será difícil si no reconfigura su plan operativo y de mercado.
Agregó que mejorar sus ingresos dependerá de que logre posicionarse como una opción atractiva para los pasajeros en rutas como Tulum, Cancún y Mérida, entre otras.
A la fecha, Mexicana ha incorporado cinco aviones Embraer a su flota y se esperan otros siete para 2026, de un total de 20 unidades adquiridas.