Tras dos años de operaciones, Mexicana sigue volando bajo: a sólo 13% de la meta

CDMX.- Hoy, la aerolínea del Estado “Mexicana de Aviación” llega a su segundo aniversario... volando bajo.

A la fecha, apenas transporta a 13 por ciento de los pasajeros que se fijó como meta, sus aviones van al 44 por ciento de ocupación y expertos consideran que requerirá subsidios por 2 mil millones de pesos al año para continuar operando.

TE PUEDE INTERESAR: Busca Mexicana de Aviación 4.8% de participación en mercado para 2028

Al arrancar operaciones, Mexicana presentó su Programa Institucional 2025-2030, en el que estableció como meta transportar a más de 2.6 millones de pasajeros al año.

Sin embargo, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en 2024 la aerolínea trasladó a 298 mil 502 viajeros.

Entre enero y octubre de este año, último dato disponible, transportó a 343 mil 196 personas, 13 por ciento de lo que se propuso como objetivo anual, aunque faltaría dos meses que modificaría ligeramente la meta.