Aeroméxico y Delta amplían a 27 destinos su red en EU desde Ciudad de México

CDMX.- Aeroméxico y Delta Air Lines anunciaron este lunes tres nuevas rutas directas desde Ciudad de México hacia Orange County, Fort Lauderdale y Portland, que comenzarán en enero de 2027 y ampliarán a 27 destinos estadounidenses la red de su alianza desde la capital mexicana.

Los vuelos, operados por Aeroméxico, tendrán una frecuencia diaria y utilizarán aviones Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 166 pasajeros: 16 en Clase Premier, 18 en AM Plus y 132 en Cabina Turista.

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La conexión con Orange County, California, comenzará el 11 de enero; la de Fort Lauderdale, Florida, el 14 de enero, y la de Portland, Oregón, el 21 de enero desde México y un día después en el sentido contrario.Aeroméxico aseguró que será la única aerolínea con vuelos directos entre Ciudad de México y cada uno de estos tres destinos, incorporados como parte del Acuerdo de Colaboración Conjunta que mantiene con Delta para el mercado entre México y Estados Unidos.

“Nos complace anunciar tres nuevas rutas hacia los Estados Unidos, uno de los mercados más dinámicos, estratégicos y de alta relevancia para la conectividad internacional de México”, afirmó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Aeroméxico.

Orange County permitirá acceder a las playas del sur de California y los parques temáticos de Anaheim; Fort Lauderdale reforzará el acceso al sur de Florida y a Port Everglades, mientras Portland ampliará las conexiones con el noroeste del Pacífico.

El anuncio ocurre después de que en agosto un tribunal federal estadounidense dejara sin efecto la orden del Departamento de Transporte (DOT) que buscaba retirar la aprobación y la inmunidad antimonopolio del acuerdo Aeroméxico-Delta, permitiendo que la alianza continuara vigente.

El Acuerdo de Colaboración Conjunta comenzó a operar en mayo de 2017 y permite a las aerolíneas coordinar aspectos como precios, horarios y redes en el mercado transfronterizo bajo inmunidad antimonopolio.

Ambas compañías mantienen además una relación de más de dos décadas como integrantes de SkyTea.mEl contexto regulatorio tuvo otro cambio el pasado 19 de octubre, cuando el DOT revocó restricciones impuestas en 2025 sobre determinados horarios y propuestas de servicios de aerolíneas mexicanas entre México y Estados Unidos.