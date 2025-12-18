Afectan los aranceles de EU de forma desigual a los precios y compras navideñas

NUEVA YORK- La tienda Ah Louis en San Luis Obispo, California, se transforma en un país de las maravillas invernal cada temporada navideña. Guirnaldas verdes, cascanueces gigantes, bolas y lazos se colocan a principios de noviembre en el histórico edificio del centro que alberga la tienda de regalos. En el interior, los clientes pueden elegir entre más de 500 tipos diferentes de adornos y una variedad de cestas de regalo navideñas. TE PUEDE INTERESAR: A menos de un mes de que entren en vigor... aranceles podrían amenazar a la Industria del juguete de México “De verdad lo convertimos en un lugar mágico. Entres o no, queremos asegurarnos de que estamos difundiendo esa alegría navideña” Emily Butler, copropietaria de la tienda. Pero Butler dice que ella y su hermana gemela, su socia en el negocio, tuvieron que trabajar más duro este año para convertir a los curiosos en compradores y obtener ganancias. Muchos de los adornos y pequeños obsequios que venden se fabrican en el extranjero y, o bien no llegaron, o se encarecieron cuando el presidente Donald Trump impuso impuestos inusualmente altos a los productos importados, dijo. En respuesta, las hermanas centraron su selección en artículos más rentables como cascanueces y cestas de regalo. También han notado que los clientes están reduciendo sus compras, eligiendo una cesta de regalo de 100 dólares en lugar de la versión de 150 dólares, o comprando un adorno en lugar de varios, comentó Butler. ”Definitivamente estamos viendo un gasto más prudente este año”, expresó. La combinación de aranceles impredecibles, inflación persistente y débil contratación han sacudido la confianza del consumidor en la economía estadounidense. La gran mayoría de los adultos en Estados Unidos dicen que han notado precios más altos de lo habitual para comestibles, electricidad y regalos navideños en los últimos meses, según una encuesta de diciembre del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Un índice de Gallup que resume las evaluaciones de los estadounidenses sobre las condiciones económicas actuales cayó a un mínimo de 17 meses en noviembre. Los consumidores también mostraron menos entusiasmo por gastar dinero en regalos navideños: sus presupuestos estimados para regalos disminuyeron 229 dólares entre octubre y noviembre, la mayor caída que Gallup ha registrado en ese punto de la temporada de compras navideñas. La encuesta se realizó en noviembre, parcialmente durante el cierre del gobierno, lo que podría haber moderado los planes de gasto.

Sin embargo, el impacto en los precios al consumidor que muchos economistas preveían como el peor escenario debido a las políticas arancelarias del gobierno de Trump no se ha materializado. Algunos productos se han visto más afectados que otros. A continuación, un vistazo a lo que ha sucedido con los suministros y precios en categorías populares de regalos. JUEGOS Y JUGUETES Los juegos y juguetes fueron particularmente susceptibles a los aumentos de precios relacionados con los aranceles, ya que la mayoría de los que se venden en Estados Unidos se fabrican en China, según el grupo comercial de la industria The Toy Association. La tasa arancelaria que el gobierno de Trump impuso a los productos chinos se convirtió en una montaña rusa que comenzó con un 10% adicional, alcanzó un máximo del 145% y terminó en un 47%. La incertidumbre hizo difícil para las tiendas de juguetes decidir qué pedir para las fiestas. Dean Smith, copropietario de las tiendas de juguetes independientes JaZams en Princeton, Nueva Jersey, y Lahaska, Pensilvania, dijo que los fabricantes en China a los que compra juguetes no trasladaron sus costos arancelarios de una sola vez, pero ha visto que sus precios aumentan con cada nuevo pedido. TE PUEDE INTERESAR: Aranceles amenazan precios de ropa, autos y electrodomésticos Smith estimó que los precios al por mayor para el 80% de su inventario aumentaron entre un 5% y un 20%. Algunos compradores que no compran juguetes regularmente podrían sorprenderse por los aumentos de precios que él adoptó a su vez, dijo Smith. Una muñeca que se vendía por entre 20 y 25 dólares el año pasado ahora cuesta de 30 a 35 dólares en JaZams, comentó. ”Para las personas con ingresos marginales, estas van a ser unas fiestas muy difíciles”, dijo Smith. ELECTRÓNICA La electrónica de consumo se fabrica principalmente en China y otros países asiáticos. En 2023, China supuso el 78% de las importaciones de smartphones de Estados Unidos y el 79% de las importaciones de laptops y tabletas, según el grupo comercial Consumer Technology Association. Best Buy dijo en mayo que aumentaría los precios debido a los aranceles. Pero la director general Corie Barry dijo a finales del mes pasado que la cadena de electrónica de consumo se aseguró de tener computadoras, teléfonos y otros productos a diferentes niveles de precios, una decisión que ella atribuyó a ayudar a Best Buy a atraer a más compradores de bajos ingresos. ”El consumidor no es un monolito”, dijo Barry a los periodistas.