Aranceles amenazan precios de ropa, autos y electrodomésticos

CDMX.- La entrada en vigor de nuevos aranceles a productos importados de China y otros países asiáticos sin acuerdos comerciales con México ha generado inquietud entre consumidores ante un posible encarecimiento de bienes de uso cotidiano, aunque especialistas advierten que el impacto no será inmediato ni uniforme.

De acuerdo con el ajuste aprobado a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, los aranceles se aplicarán principalmente a mercancías finales y a ciertos insumos industriales, lo que podría reflejarse gradualmente en precios de productos como ropa, calzado, electrodomésticos, muebles y algunos vehículos importados.

TE PUEDE INTERESAR: Marcha de blanco la Generación Z por las calles de la Ciudad de México

En el sector textil y de vestido, donde una parte importante de las importaciones proviene de Asia, analistas señalan que los incrementos podrían trasladarse parcialmente al consumidor final, especialmente en marcas de bajo costo que dependen de mercancía importada. Sin embargo, el efecto dependerá de los inventarios existentes y de la capacidad de las empresas para absorber parte del ajuste.

En el caso de electrodomésticos, artículos electrónicos y muebles, el impacto podría ser más moderado, ya que muchas empresas combinan insumos importados con procesos de ensamble nacional o cuentan con proveedores alternativos en países con tratado comercial, como Estados Unidos o Canadá.

TE PUEDE INTERESAR: Demanda el Consejo Consultivo del Agua inversiones federales para enfrentar la crisis del agua en México

Para el mercado automotriz, especialistas indican que los aranceles se concentran en ciertos vehículos y autopartes provenientes de Asia, por lo que el efecto en precios al público sería limitado y más visible en modelos específicos, sin afectar de manera generalizada al mercado.

Autoridades económicas han subrayado que estos cambios no implican un aumento automático de precios, ya que los aranceles no se aplican a todos los productos ni a todas las importaciones, además de que muchos bienes afectados tienen una baja ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Morena dividen Morena una bolsa millonaria

Desde el gobierno federal se ha insistido en que la medida busca fortalecer la industria nacional y reducir la competencia desleal, sin generar presiones inflacionarias significativas. De acuerdo con estimaciones oficiales, el efecto en la inflación sería marginal y gradual.

Especialistas recomiendan a los consumidores informarse sobre el origen de los productos que adquieren y considerar que, en el corto plazo, los precios podrían mantenerse estables, mientras que en el mediano plazo el mercado ajustará su oferta conforme se redefinan las cadenas de suministro.

En este contexto, el impacto real de los aranceles dependerá de la respuesta de las empresas, la diversificación de proveedores y la capacidad de la industria nacional para sustituir importaciones sin trasladar costos excesivos al consumidor final. Con información de El Financiero