A menos de un mes de que entren en vigor... aranceles podrían amenazar a la Industria del juguete de México

Los nuevos impuestos a las importaciones entrarán en vigor el primero de enero de 2026 debido a la reforma de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) que establece un 30 por ciento de arancel a varios tipos de juguetes. Además, la falta de autosuficiencia en la producción de insumos relacionados al plástico es otro factor de riesgo adicional.

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU), Miguel Ángel Martín González, comentó que el sector ya había alcanzado un crecimiento de 2 por ciento pero, con estas políticas arancelarias del gobierno federal y de Estados Unidos (EU), la incertidumbre se generaliza en la cadena de producción.

La AMIJU representa el 80 por ciento del mercado de juguetes en México y agrupa a 38 empresas del rubro.

“Estamos totalmente de acuerdo con la política proteccionista, pero solo para aquellos sectores que sean autosuficientes, y la industria del juguete no lo es”, declaró Martínez González ante el Foro México-China 2025, el pasado 14 de diciembre.

La reforma a la LIGIE establece cambios en mil 463 fracciones arancelarias, y de estas, 79 sobre plásticos y 37 sobre juguetes, afectando directamente a la cadena de producción de la industria del juguete porque el 53.3 por ciento de los insumos son importados.

El presidente de la AMIJU comentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había proyectado un Hub Juguetero en Monterrey, -plan de inversión para fomentar inversiones de empresas extranjeras como Mattel o Hasbro-, sin embargo, “por toda esta incertidumbre se han congelado”, declaró a El Financiero sobre las consecuencias de la “guerra arancelaria”.

LA PARADOJA DE LOS ARANCELES

La autosuficiencia en insumos para la producción de juguetes se verá afectada por las tarifas arancelarias ya que México también aprobó impuestos a las importaciones (entre el 5 y 35 por ciento) sobre “plástico y sus manufacturas”.

El medio de comunicación Report Asia señaló que México consume alrededor de 8 millones de toneladas anuales de poliolefinas -componente básico para la producción de juguetes-, sin embargo Pemex solo produce 2 millones: el resto lo importa desde China.

“Ningún particular está facultado para poner una refinería y la industria consume alrededor de ocho millones de toneladas de poliolefinas al año. Pemex antes producía y era autosuficiente, pero en la actualidad solo produce dos millones de toneladas”, declaró Martín González en el Foro México-China 2025.

Por lo que el establecimiento de tarifas arancelarias para proteger a las industrias nacionales se convierte a su vez en un factor de riesgo para estas.