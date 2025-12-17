A menos de un mes de que entren en vigor... aranceles podrían amenazar a la Industria del juguete de México

México
/ 17 diciembre 2025
    A menos de un mes de que entren en vigor... aranceles podrían amenazar a la Industria del juguete de México
    30 por ciento será la tarifa arancelaria a los juguetes que se importen de países que no tengan un tratado de libre comercio con México. VANGUARDIA

Las imposiciones arancelarias del gobierno federal y la falta de autosuficiencia en insumos son factores de riesgo para esta industria

Los nuevos impuestos a las importaciones entrarán en vigor el primero de enero de 2026 debido a la reforma de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) que establece un 30 por ciento de arancel a varios tipos de juguetes. Además, la falta de autosuficiencia en la producción de insumos relacionados al plástico es otro factor de riesgo adicional.

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU), Miguel Ángel Martín González, comentó que el sector ya había alcanzado un crecimiento de 2 por ciento pero, con estas políticas arancelarias del gobierno federal y de Estados Unidos (EU), la incertidumbre se generaliza en la cadena de producción.

TE PUEDE INTERESAR: Economía informal representó el 25 por ciento del PIB nacional total en 2024

La AMIJU representa el 80 por ciento del mercado de juguetes en México y agrupa a 38 empresas del rubro.

“Estamos totalmente de acuerdo con la política proteccionista, pero solo para aquellos sectores que sean autosuficientes, y la industria del juguete no lo es”, declaró Martínez González ante el Foro México-China 2025, el pasado 14 de diciembre.

La reforma a la LIGIE establece cambios en mil 463 fracciones arancelarias, y de estas, 79 sobre plásticos y 37 sobre juguetes, afectando directamente a la cadena de producción de la industria del juguete porque el 53.3 por ciento de los insumos son importados.

El presidente de la AMIJU comentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había proyectado un Hub Juguetero en Monterrey, -plan de inversión para fomentar inversiones de empresas extranjeras como Mattel o Hasbro-, sin embargo, “por toda esta incertidumbre se han congelado”, declaró a El Financiero sobre las consecuencias de la “guerra arancelaria”.

LA PARADOJA DE LOS ARANCELES

La autosuficiencia en insumos para la producción de juguetes se verá afectada por las tarifas arancelarias ya que México también aprobó impuestos a las importaciones (entre el 5 y 35 por ciento) sobre “plástico y sus manufacturas”.

El medio de comunicación Report Asia señaló que México consume alrededor de 8 millones de toneladas anuales de poliolefinas -componente básico para la producción de juguetes-, sin embargo Pemex solo produce 2 millones: el resto lo importa desde China.

“Ningún particular está facultado para poner una refinería y la industria consume alrededor de ocho millones de toneladas de poliolefinas al año. Pemex antes producía y era autosuficiente, pero en la actualidad solo produce dos millones de toneladas”, declaró Martín González en el Foro México-China 2025.

Por lo que el establecimiento de tarifas arancelarias para proteger a las industrias nacionales se convierte a su vez en un factor de riesgo para estas.

Temas


Producción
Economía
Aranceles

Localizaciones


México

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

Selección de los editores
Regalo de Navidad para Noroña

Regalo de Navidad para Noroña
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
true

Coahuila: Tania Flores Guerra, ¿la justicia la ha alcanzado?
Especialistas aclaran qué es mito, qué es realidad y cuáles son las verdaderas causas de estos padecimientos.

Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?
El impactante estudio de Socialprofiler encontró evidencia que contradice los estereotipos sobre las generaciones basados en sus hábitos en las redes sociales.

Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Netflix busca reforzar su oferta deportiva con un espectáculo musical durante una fecha clave del calendario.

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix
Nervios. La actriz compartió el delicado episodio de salud que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas.

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia