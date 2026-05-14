Afirman en que existe una buena expectativa para ratificar el T-MEC

A nivel general hay muy buenas perspectivas para ratificar el T-MEC, pero hay riesgos puntuales en acero y aluminio, además México tendrá que atender la lista que ha determinado el representante de Estados Unidos de las barreras no arancelarias en aspectos de energía y de competencia económica señaló Rodrigo Carbajal.

Luego de impartir la conferencia “Tendencias Geopolíticas y Económicas que impactan a la Manufactura en México en 2026” en el Forhum Driving Talent organizado por el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), el director editorial de Código Magenta indicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard ha dicho que hay que prepararse para una negociación larga, además el gobierno mexicano está anticipando una oficina del representante de Estados Unidos que sale con “los dientes y las uñas afiladas para extraer concesiones muy concretas”.

TE PUEDE INTERESAR: Crecimiento de ventas minoristas en EU se desaceleró en abril por alza de la gasolina

“Han sido más vocales con el sector de acero y aluminio, ahí si veo perspectivas muy complicas porque el establishment político (élite o estructura de poder dominante que control un sistema político) que ha llevado Donald Trump a implementar aranceles en la parte de acero y aluminio, no ha quitado el dedo del renglón y tienen mucha influencia en la Casa Blanca”, dijo.

Sin embargo, añadió que la clase empresarial estadounidense también entiende perfectamente la simbiosis económica que tienen con México; el campo estadounidense sabe que su principal destino de exportación es nuestro país, asimismo la industria automotriz entiende que un producto terminado cruzado ocho veces la frontera antes de salir al mercado y que de crecer esas cadenas de suministro sería muy difícil y muy costoso, máxime cuando en México tienen un socio que da garantías de seguridad nacional.

Finalmente también comentó que las reglas del tratado comercial son también muy claras, aún si el presidente de Estados Unidos decidiera salirse unilateralmente, añadió que se tienen todavía 16 años para una revisión anual y para determinar si está marco jurídico seguirá operando, lo que da perfectamente “un colchón para un recambio político donde se aprecie mucho mejor la importancia de una relación bilateral”,