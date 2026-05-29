Agencia japonesa ratificó calificación soberana en BBB+ de México con perspectiva estable

Según la agencia calificadora nipona, las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que concluyan de manera negativa representaría un “duro golpe” para la región norteamericana por lo que “existen buenas posibilidades de que se mantenga”.

La agencia calificadora de origen japonés, Rating and Investment Information (R&I), ratificó este 29 de mayo de 2026 la calificación de solvencia financiera general de México en BBB+ , representando una evaluación de escala adecuada y evaluada en moneda extranjera (dólares o euros); sin embargo, R&I reconoció que las negociaciones del T-MEC, la gestión del déficit fiscal y el crecimiento del país son cruciales para mantener esta calificación.

No obstante, mencionó que la incertidumbre comercial ha afectado al sector manufacturero mexicano y que “un bache en el sector manufacturero” ha impactado para mantener el crecimiento económico de México.

También R&I observó que el manejo de la deuda del sector público es crucial para la solvencia financiera de México, ya que la totalidad de los préstamos que requiere el gobierno (o Requerimientos Financieros del Sector Público), en 2025, representó 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El gobierno de Claudia Sheinbaum, mencionó la agencia calificadora, tiene por objetivo reducir esta proporción al 4.1% para 2026.

La calificadora subrayó que “la proporción de la deuda externa pendiente respecto al PIB ha caído continuamente hasta el rango del 30%. Además de que las reservas de divisas se encuentran en un nivel suficiente (256 mil millones de dólares) en relación con las deudas a corto plazo, el gobierno también tiene acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) dispuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

A pesar de un “modesto” crecimiento del PIB de 0.5%, la calificadora japonesa declaró que para 2026 “se espera que el consumo privado crezca, impulsado por los aumentos salariales y los programas de bienestar social del gobierno, mientras que también se prevé cierta recuperación en las inversiones públicas y privadas tras la caída de los últimos años”.