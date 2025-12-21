Aguacate y berries obtienen certificación laboral; permitirá que jornaleros cuenten con IMSS

El gobierno federal logró vincular el desempeño exportador del campo de México con la formalización del empleo, al obtener la Certificación Laboral de Agroexportación del aguacate.

De acuerdo a lo que se informó, junto con la plataforma VELAGRO, tienen como objetivo central del mecanismo garantizar que cada embarque de exportación esté respaldado por empleo formal y por el respeto a los derechos laborales de las personas jornaleras.

TE PUEDE INTERESAR: El ‘barebacking’, cuando la generación Z decide prescindir de los dispositivos cuando viaja

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, subrayó que el certificado busca enviar una señal clara a los mercados internacionales. “Que el mundo tenga la certeza de que detrás de cada exportación hay trabajo digno, que hay seguridad social y futuro para las personas jornaleras”, afirmó durante la presentación.

El esquema arrancará con el aguacate hass y contempla una expansión gradual hacia otros productos agrícolas, entre ellos las berries, cuya certificación laboral comenzó a delinearse en mesas de trabajo recientes entre la STPS, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo a lo que se informó en el caso del aguacate, la certificación permitirá validar que la mano de obra utilizada en cada embarque esté afiliada al IMSS, estableciendo una relación directa entre volumen exportado y empleo formal.

Con lo anterior, será a partir del 1 de abril, las empacadoras deberán registrar sus operaciones en la plataforma VELAGRO y solicitar el certificado correspondiente.

Se prevé un periodo de transición de seis meses durante el cual la falta del documento no detendrá las exportaciones, con el fin de facilitar la adaptación del sector.

Por otro lado, el sector de berries avanza con un enfoque similar, pues al momento México es el tercer exportador mundial de berries y genera ingresos por más de 3,800 millones de dólares, además de emplear a cerca de 470 mil personas.

En ese sentido para este sector, la certificación busca atender rezagos históricos en la formalización del empleo estacional y fortalecer la trazabilidad laboral de las exportaciones, en un entorno de creciente escrutinio internacional.

Con información de EL Economista